Diego Ruzzarin sería el responsable de que Carlos Muñoz se fuera, acusan

Luego que el conferencista Carlos Muñoz anunciara su retiro temporal, diversos internautas han acusado a Diego Ruzzarin de ser el responsable de su salida.

En redes sociales, los usuarios han revivido el debate entre Carlos Muñoz y el diseñador brasileño, Diego Ruzzarin celebrado durante el presente año.

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Cabe señalar que durante la polémica charla, Diego Ruzzarin cuestionó al conferencista Carlos Muñoz sobre sus creencias respecto al marketing y cómo estás podían influir en en los jóvenes emprendedores.

Sin embargo, la respuesta del conferencista dejó mucho que desear para los fanáticos de Carlos Muñoz.

Lo anterior debido a que Carlos Muñoz evadió varias veces el tema para posteriormente omitir declaraciones al respecto.

La escena fue calificada como “humillante” por parte de los internautas, quienes incluso llegaron a declarar que con esto se dejaba en evidencia que el conferencista “vendía humo”.

Posteriormente circularía el rumor de que Carlos Muñoz pidió al diseñador brasileño, Diego Ruzzarin retirar el video bajo la argumentación de que el conferencista “no rindió totalmente en sus argumentos”.

Internautas alegan que retiro de Carlos Muñoz se debe a debate con Diego Ruzzarin

A tan solo unas horas de que el conferencista Carlos Muñoz anunciara su retiro temporal, en redes sociales no ha dejado de aludir su salida al debate que tuvo Diego Ruzzarin.

En diversas publicaciones se pueden leer comentarios como el siguiente:

“Desde el “debate” con el otro charlatán del Diego Ruzzarin, quedó exhibido como un transa y fantoche, desde ahí le salieron sus esqueletos del clóset. Era cuestión de tiempo.”

Además, se ha señalado la “grandeza” del brasileño Diego Ruzzarin, quien habría logrado el retiro de Carlos Muñoz, según se acusa.

Internautas alegan que retiro de Carlos Muñoz se debe a debate con Diego Ruzzarin (Facebok/SDP No)

¿Por qué se retira Carlos Muñoz?

De acuerdo con un video publicado en las redes de Carlos Muñoz, el conferencista se retira debido a que no ha recibido la respuesta que el público y él necesitan.

Carlos Muñoz prometió que su retiro es solo una salida temporal para meditar sobre su lenguaje, en los tonos de sus videos, y su contenido.