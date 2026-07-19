Canal Once expresó su preocupación ante la falta de acuerdos con estudiantes de la ENCB del Instituto Politécnico Nacional (IPN) para regresar a sus instalaciones, ubicadas en la CDMX.

Esta emisora lamenta que, pese a la voluntad expresada por las instituciones participantes y a la apertura mostrada por Canal Once durante los últimos meses, quienes mantienen ocupadas las instalaciones hayan decidido posponer la recuperación de la infraestructura Canal Once

La cadena televisiva señaló que el paro de actividades podría causar la pérdida de su acervo cultural, situación que incluso podría escalar al ámbito legal para deslindar responsabilidades.

Además, enfatizó que las demandas de los estudiantes han sido respaldadas, pero que están fuera de las competencias de Canal Once, por lo que pide que las instalaciones sean devueltas.

Canal Once (Especial)

Canal Once asegura respetar derecho a la protesta y llama a regresar instalaciones

En su comunicado, Canal Once lamentó que paristas hayan aplazado la entrega de sus instalaciones hasta la conclusión de las mesas de trabajo, decisión que fue comunicada recién el viernes 17 de julio.

Además, reiteró que lo dicho hace dos meses, cuando señaló que las demandas planteadas por paristas de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas (ENCB) no están dentro de las atribuciones de la televisora.

Sin embargo, subrayó que a pesar de que las exigencias se encuentran fuera de su alcance, siempre ha demostrado su compromiso con el derecho a la manifestación y se ha colocado como un espacio de protesta.

Muestra de ello es que, tanto el 16 de abril, como el 22 de mayo, transmitió de manera íntegra, a través de su señal nacional, sus comunicados, brindándoles un espacio para la difusión directa de sus demandas y posicionamientos. Canal Once

Frente a ese panorama, la cadena televisiva exhortó a que se realice de manera urgente, pero respetuosa, la devolución de sus instalaciones para “restablecer plenamente las funciones de la emisora”.

Canal Once (Especial)

Pérdida de acervo de Canal Once podría escalar al ámbito legal

Canal Once advirtió que cada día que las instalaciones se mantienen ocupadas se incrementa el riesgo de correr daños a la infraestructura eléctrica, de acervo y de telecomunicaciones de la emisora.

Señaló que su deber es salvaguardar los bienes tangibles e intangibles, por lo que corresponderá a las autoridades competentes determinar las responsabilidades que resulten procedentes.