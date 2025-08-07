Autoridades de Estados Unidos confirmaron que fue detenido Jaime René Huereca en la zona de El Paso, Texas, integrante del Cártel de Sinaloa.

Según información del Centro Nacional Antiterrorista de Estados Unidos, Jaime René Huereca se desempeñaba como líder del Cártel de Sinaloa en la zona de la frontera norte de México.

Se precisó que la recaptura de Jaime René Huereca se logró el pasado 1 de agosto 2025, como parte de un operativo conjunto entre autoridades de Estados Unidos y México para combatir el tráfico de drogas.

Jaime René Huereca fue detenido en El Paso, Texas; el líder del Cártel de Sinaloa enfrenta estos delitos

El Centro Nacional Antiterrorista de Estados Unidos confirmó la detención de Jaime René Huereca, a quien calificó de ser un peligroso líder del Cártel de Sinaloa en la frontera norte de México.

Precisaron que Jaime René Huereca permaneció 28 años prófugo de la justicia, pues en 1997 se fugó de una prisión federal en Estados Unidos y huyó a México para ocultarse.

En tanto, se logró identificar que Jaime René Huereca continuó operando para el Cártel de Sinaloa, coordinando operaciones de tráfico de drogas y lavado de dinero con bandas transnacionales.

Esto permitió que labores de inteligencia lograran ubicar a Jaime René Huereca en la zona de la frontera entre México y Estados Unidos.

Al respecto, Gadyaces S. Serralta, director del Servicio de Alguaciles de Estados Unidos, indicó que lograr la recaptura de criminales fugitivos es parte de un objetivo prioritario para su agencia.

Por ello aseguró que nadie escapará de la justicia y continuarán buscando que todos los fugitivos regresen a la cárcel.

Jaime René Huereca fue detenido en El Paso, Texas (Especial)

Jaime René Huereca: los delitos que enfrenta el líder del Cártel de Sinaloa detenido en El Paso Texas

Tras su detención, se informó que Jaime René Huereca quedó bajo resguardo de autoridades de Estados Unidos, toda vez que cuenta con una orden de aprehensión en el estado de Texas.

De acuerdo con la información, este integrante del Cártel de Sinaloa es acusado por los delitos de:

evasión de una prisión federal

conspiración para distribuir drogas y lavar dinero en Estados Unidos

Por su parte, Joe Kent, director del Centro Nacional Antiterrorista de Estados Unidos, celebró la captura de Jaime René Huereca.

El funcionario aseguró que la captura de este líder criminal fue parte de una serie de esfuerzos federales por “proteger la frontera y mantener a los estadounidenses a salvo”.