Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Ciudadana de México ha informado la detención de ‘El Señor de la T’ tras operativo en Michoacán.

“En el marco de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, instruida por la Presidenta Claudia Sheinbaum, fue detenido en Michoacán Manuel Alejandro ‘N’, alias ‘El Señor de la T’.” Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Ciudadana

‘El Señor de la T’ es señalado por Harfuch como coordinador regional del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el cual mantiene presencia en los municipios de:

Angamacutiro

Penjamillo

Panindícuaro

José Sixto Verduzco

Puruándiro

Pastor Ortiz

‘El Señor de la T’ relacionado con extorsión, secuestro, homicidio y más para CJNG

Ante los vínculos de Manuel Alejandro ‘N’, alias ‘El Señor de la T’ con el CJNG, de acuerdo a las investigaciones mantenía presencia y operación criminal en el Bajío de Michoacán.

Además de que a ‘El Señor de la T’ se le señala de generador de violencia en la zona, relacionado con extorsión, secuestro, homicidio, desaparición de personas y narcomenudeo.

Harfuch precisó que tras la detención de ‘El Señor de la T’ se seguirá el trabajo de la zona para debilitando a grupos que extorsionan, amenazan y generan violencia contra las familias y los sectores productivos de Michoacán.

Así como agradeció el trabajo coordinado de la Fiscalía de Michoacán, la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán, de la Defensa, SEMAR para lograr la detención de ‘El Señor de la T’.