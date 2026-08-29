El Gabinete de Seguridad federal dio a conocer que en el estado de Jalisco se logró la detención de Ana Florella Fragoso Ramos, presunta líder del grupo criminal denominado La Nueva Empresa.

De acuerdo con las autoridades, se llevaron a cabo cateos a tres inmuebles ubicados en los municipios de Tonalá y Zapopan, en donde se logró la detención de otras 4 personas vinculadas a La Nueva Empresa identificados como:

Martha Olvera, alias “La Fresa”

Jesús Rodríguez

Saraí Olvera

Gilberto Sosa, alias “El Loco”

Detienen a “La Tía” y otros 4 integrantes de La Nueva Empresa en Jalisco

Autoridades confirmaron la detención de Ana Fragoso, alías “La Tía”, tras un operativo conjunto entre elementos de la Fiscalía General de la República (FGR), Marina, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) en Jalisco.

“La Tía” es acusada de liderar al grupo La Nueva Empresa, señalados por la comisión de delitos como:

Tráfico de migrantes a Estados Unidos

Narcotráfico

Extorsión

Secuestro

Cae “La Tía” de La Nueva Empresa en Jalisco; detienen a X más (Gabinete de Seguridada)

En los cateos realizados a tres inmuebles, autoridades federales lograron el aseguramiento de:

Celulares

Computadoras

Terminales bancarias

Dinero en efectivo

Según las investigaciones, “La Tía” mantiene operaciones criminales en Ciudad Juárez, Chihuahua, desde donde coordinaba el tráfico de migrantes rumbo a Estados Unidos.

La Nueva Empresa hacia presuntamente el uso túneles para cruzar la frontera, mismos que también eran utilizados para el tráfico de drogas.

Trabajos de inteligencia lograron detectar la presencia del grupo criminal en Jalisco, lo que finalmente llevó a su captura por parte de fuerzas federales.