Bárbara Delgado anunció que presentó su solicitud de registro al proceso interno de Morena para buscar la coordinación partidista en el Distrito 9 de Playa del Carmen y buscar una diputación local en Quintana Roo.

A través de redes sociales, Bárbara Delgado compartió que formalizó su registro al proceso de Morena como parte de los movimientos políticos que comienzan a perfilarse rumbo a las elecciones 2027.

Bárbara Delgado se perfila para competir por una diputación local en Morena para las elecciones 2027

Bárbara Delgado se perfila como una de las aspirantes para participar en la reorganización territorial de Morena en Quintana Roo para las elecciones 2027, particularmente, en Playa del Carmen.

Bárbara Delgado buscará una diputación federal por Morena en las elecciones 2027 (barbiedelgadomx)

La Comisión Nacional de Elecciones de Morena será la encargada de revisar la solicitud de Bárbara Delgado y determinar si su perfil cumple con los requisitos para avanzar en el proceso interno del partido.

Por ahora, Bárbara Delgado hizo público su interés en participar por el Distrito 9 por una diputación local, mientras el partido continúa con su proceso de organización en el estado de Quintana Roo.

Bárbara Delgado buscará una diputación federal por Morena en las elecciones 2027 (Captura de pantalla)

¿Quién es Bárbara Delgado? Busca una diputación local por Morena en 2027

Bárbara Delgado formó parte del Ayuntamiento encabezado por Laura Beristáin Navarrete. En ese tiempo, manifestó interés en impulsar una agenda municipal con perspectiva de género y acciones contra la violencia hacia las mujeres.

En 2021, Bárbara Delgado participó entre los perfiles de Morena considerados para buscar la candidatura a la presidencia municipal de Solidaridad, aunque finalmente no fue seleccionada.

En 2025, fue titular del Instituto de la Mujer de Playa del Carmen. El 27 de octubre de ese año se anunció su salida del organismo y el nombramiento de Idania Gamboa Medina como sustituta.