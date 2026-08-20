Durante la conferencia de prensa mañanera del miércoles 19 de agosto de 2026, se dio a conocer cómo funcionan los ecosistemas en X que atacan a la presidenta Claudia Sheinbaum.

En esta ocasión, la sección Derecho de Réplica evitó dar nombres de cuentas involucradas y se limitó a revelar la manera en que opera la difusión de ataques contra el gobierno federal.

¿Cómo funcionan los ecosistemas en X que atacan a Sheinbaum? Derecho de Réplica lo reveló

Durante la sección Derecho de Réplica, se expuso cómo operan los ecosistemas digitales en la plataforma X para difundir ataques coordinados contra la presidenta Claudia Sheinbaum.

Carlos Augusto Jiménez, especialista en interacción digital, detalló que estas campañas operan mediante redes complejas de trollbots y cuentas automatizadas que generan olas de hostigamiento diarias.

Así funcionan los ecosistemas en X que atacan a Sheinbaum; Derecho de Réplica evita dar nombres (GALO CAÑAS/CUARTOSCURO / Galo Cañas Rodríguez)

Para burlar la seguridad de X, los operadores recurren a técnicas avanzadas como los perfiles cyborg —bots asistidos por inteligencia artificial para simular actividad humana— y cuentas con fotografías generadas por IA.

La sincronización inorgánica de dichas cuentas en el debate público puede alcanzar hasta el 60% de actividad automatizada, ahogando la participación real de los usuarios mediante ataques masivos dirigidos.

Las cuentas con capaces de publicar información de manera simultánea, con la intención de generar olas de información que sean propagadas de manera masiva.

Esta infraestructura tecnológica, que incluye el uso de redes privadas virtuales (VPN) y servidores especializados, representa una millonaria inversión estimada entre 20 y 30 millones de pesos por campaña semanal.

En esta ocasión, Derecho de Réplica evitó revelar nombres que serían partícipes de esta red de ataques contra el gobierno federal, aunque el estudió de esta situación continuará para averiguar a posibles responsables.