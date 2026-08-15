Luisa Alcalde volvió a rechazar la creación de una supuesta lista negra contra periodistas, acusando que esa información fue difundida por el mismo “ecosistema digital” que fue mostrado en la Mañanera.

Alcalde aclaró que su intención no era enlistar a periodistas opositores, sino evidenciar que cuentas de bots están retomando y distorsionando información de ciertos medios para construir una narrativa propia.

“Creo que, de alguna manera, es el mismo ecosistema el que generó en este caso esta falsa percepción de que estábamos poniendo unas listas negras, cuando esto es absolutamente falso y se ve en el propio programa”. Luisa Alcalde, consejera jurídica de Presidencia

Luisa Alcalde difunde listas de periodistas y políticos que atacan a la 4T (Andrea Murcia Monsivais/Cuartoscuro / Andrea Murcia Monsivais)

Luisa Alcalde niega existencia de una lista negra contra periodistas

En entrevista con Radio Fórmula, la consejera jurídica Luisa Alcalde negó que desde la conferencia mañanera se haya mostrado una lista negra de periodistas críticos del gobierno.

“Lo que se mostró fue un ecosistema digital y cómo funciona este espacio. Yo hablaba de un análisis de ocho meses, de un comportamiento digital que se da en X”. Luisa Alcalde, consejera jurídica de la Presidencia

Luisa Alcalde señaló que, en realidad, la supuesta lista negra intentaba mostrar la existencia de una red coordinada de trolls que a su vez se coordina con bots para difundir cierta información.

Agregó que nombrar a periodistas tenía como objetivo explicar de dónde proviene la información que se difunde, ya que, en su mayoría, la que sale de esos medios está editada o exagerada.

“Los mensajes que emiten (bots) los están recogiendo de diferentes cuentas, que son medios de comunicación, periodistas, políticos, analistas. De ahí retoman muchas veces la información; la editorializan, editan, plantean de distintas formas”. Luisa Alcalde, consejera jurídica de la Presidencia

Luisa Alcalde defendió que el ecosistema que se exhibió es real, además de que jamás se habló sobre periodistas opositores o de señalamientos contra el gobierno de la Cuarta Transformación.

No obstante, defendió que, así como algunas cuentas o medios tienen derecho a difundir información, el gobierno federal también tiene derecho de réplica cuando la información resulte imprecisa.