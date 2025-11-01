Un operativo encabezado por la Secretaría de Marina (Semar) logró asegurar alrededor de 250 mil litros de huachicol en una “empresa fachada” que operaba en Perote, el estado de Veracruz.

Dicha empresa que decía funcionar como tratadora de residuos peligrosos, era utilizada de manera ilegal como un centro masivo de a lmacenamiento y venta de combustible no regulado .

Además de los 250 mil litros de huachicol, las autoridades federales también lograron el decomiso de 12 pipas, por lo que se estima que el golpe económico a la delincuencia organizada sería de 247 millones de pesos.

Aseguran 250 mil litros de huachicol en empresa fachada de Veracruz (Especial)

Hay 8 detenidos por el delito de huachicol en la empresa fachada de Veracruz

Derivado del decomiso de 250 mil litros de huachicol a una empresa fachada en Veracruz, se logró además la detención de ocho hombres que presuntamente colaboraban con ese lugar.

El operativo se realizó luego de que una investigación federal demostrara que el lugar no procesaba residuos, sino que las pipas que operaban libremente salían con miles de litros de huachicol.

Con esa fachada, sin levantar sospechas, el centro de almacenamiento podía distribuir a gran escala el combustible obtenido de manera ilícita desde el municipio de Perote.

Autoridades señalaron que los 250 mil litros de combustible y 12 pipas decomisadas, representa una afectación económica estimada en 247 millones 581 mil 164 pesos para este grupo criminal en Veracruz.