La Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos (ASEA) informó que el derrame de petróleo registrado en el Golfo de México se encuentra controlado.

De acuerdo con la información, la fuga se dio la mañana del pasado viernes 11 de septiembre en las instalaciones de Petróleos Mexicanos (Pemex) al norte de Ciudad del Carmen, en el estado de Campeche.

ASEA supervisa labores y confirma que derrame en el Golfo está bajo control

Tras el derrame reportado en una de las instalaciones petroleras de Pemex, la ASEA realizó una visita de inspección para verificar las labores de atención relacionadas con el evento.

ASEA confirma que derrame en el Golfo de México está controlado (@agencia_asea)

Como parte de la inspección, personal especializado de la ASEA realizó un sobrevuelo en las instalaciones marinas con el objetivo de revisar la contención, dispersión y recuperación del hidrocarburo.

Durante el recorrido, los inspectores de la ASEA constataron que la fuga en el Golfo de México fue controlada mediante la despresurización del ducto y el cierre de diversos pozos asociados al derrame.

Pese a que el derrame de petróleo en el Golfo de México está controlado, la agencia señaló que seguirá realizando recorridos de verificación como parte de compromiso de supervisar las condiciones de operación del sector hidrocarburos.

Según la ASEA, estas labores tienen como prioridad la protección del medio ambiente, la seguridad de las personas y de la industria, así como la aplicación de buenas prácticas en las instalaciones petroleras.

La ASEA reiteró que dará seguimiento al incidente mediante nuevas inspecciones para verificar que las medidas implementadas por Pemex se mantengan y que continúen las acciones necesarias para atender el derrame.