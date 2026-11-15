Ariadna Montiel respondió a Vicente Fox luego de que el expresidente difundiera una carta en la que defendió su trayectoria política y llamó a mirar hacia adelante.

La dirigente nacional de Morena le recordó sus declaraciones sobre la elección presidencial de 2006 y señaló que ningún comunicado puede borrar sus propias palabras.

La presidenta nacional de Morena lanzó una crítica contra el expresidente Vicente Fox Quesada a través de redes sociales, luego de que este publicara un posicionamiento en el que reivindicó su papel en la defensa de la democracia, la alternancia y las libertades en México.

Montiel sostuvo que Fox llegó al poder presentándose como una opción de cambio, pero que posteriormente terminó aliado con los mismos actores políticos a los que había prometido combatir.

Ariadna Montiel critica a Vicente Fox por 2006: “Ninguna carta cambia tus dichos” (Especial)

Así respondió Ariadna Montiel a la carta de Vicente Fox

En su mensaje, Ariadna Montiel destacó que, días antes, el propio Vicente Fox habría reconocido públicamente su intervención en el proceso electoral de 2006 para favorecer a su partido y respaldar la llegada de Felipe Calderón a la Presidencia.

Para la dirigente de Morena, el reciente posicionamiento del exmandatario busca cambiar el enfoque de la discusión: de sus declaraciones sobre la elección de 2006 a un discurso en el que pide mirar hacia adelante y dejar atrás las diferencias políticas.

Sin embargo, Montiel sostuvo que ninguna carta firmada puede borrar las declaraciones y acciones del expresidente.

¿Qué dice la carta de Vicente Fox que provocó la respuesta de Ariadna Montiel?

El intercambio político comenzó después de que Vicente Fox publicara una carta firmada con su nombre, en la que aseguró haber dedicado gran parte de su vida pública a defender la democracia, la alternancia política y las libertades en México.

En el documento, el expresidente de la República durante el periodo 2000-2006 convocó a la sociedad mexicana a mirar hacia el futuro y colocar los valores nacionales por encima de las diferencias partidistas.

Ante este posicionamiento, integrantes de la Cuarta Transformación retomaron los señalamientos sobre la actuación del gobierno federal durante las elecciones presidenciales de 2006.

Ariadna Montiel también afirmó que el pueblo traicionado exige verdad y justicia, por lo que respaldó el impulso de una Comisión por la Verdad y la Democracia.

Este órgano buscaría esclarecer la presunta intervención del gobierno federal en el proceso electoral de 2006, así como revisar la actuación de las autoridades electorales de aquel momento.

Finalmente, la dirigente de Morena sostuvo que la verdad histórica no tiene fecha de caducidad y que la memoria colectiva permanece frente a los intentos de exculpación política.