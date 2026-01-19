Usuarios de la plataforma de apuestas políticas Polymarket han comenzado a apostar por una supuesta salida anticipada de Claudia Sheinbaum Pardo del Gobierno de México, escenario al que la presidenta respondió con ironía y humor.

Recientemente, en esta plataforma digital surgió una nueva apuesta que plantea la posibilidad de que la presidenta de México deje el cargo antes de concluir su mandato constitucional.

De acuerdo con Polymarket, los usuarios estiman que Sheinbaum podría abandonar la presidencia entre enero y junio de 2026, con ganancias potenciales de hasta 2 mil dólares.

Ante esta especulación, Claudia Sheinbaum reaccionó públicamente y minimizó la apuesta, señalando que su periodo presidencial está claramente establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Sheinbaum ironiza sobre apuestas de opositores en Polymarket

Durante su conferencia mañanera del pueblo de este lunes 19 de enero de 2026, realizada en Palacio Nacional, la presidenta fue cuestionada sobre estas apuestas y respondió con ironía hacia quienes promueven la narrativa de una salida anticipada de su gobierno.

Incluso, recomendó de manera sarcástica que, si iban a apostar, lo hicieran por septiembre de 2030, fecha en la que concluye legalmente su mandato presidencial.

Entre risas, Claudia Sheinbaum aseguró que quienes apostaran por esa fecha “seguramente se van a sacar más”, en referencia a las ganancias ofrecidas por la plataforma.

“¿Apuesta?, ¿es una apuesta?, ¿de una casa de bolsa?, ¿se regula eso? (…)Pero que apuesten por septiembre de 2030, seguro se van a sacar más. Es parte de la llamada de atención, pero no nos preocupa”. Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

En Polymarket, las fechas que actualmente concentran las apuestas sobre una eventual salida de Sheinbaum son:

31 de enero de 2026: 2%

2% 30 de junio de 2026: 6%

Hasta el momento, la plataforma no expone un motivo concreto que sustente estas proyecciones, las cuales se mantienen con un margen bajo de participación.

Usuarios de Polymarket apuestan por una supuesta salida anticipada de Sheinbaum en 2026 (Especial)

Gobernación revisará si Polymarket está regulada en México, donde apuestan por la salida de Sheinbaum

Durante el mismo intercambio, también se cuestionó si la plataforma Polymarket está regulada por el Gobierno de México y qué instancia sería la responsable de supervisarla.

Al respecto, la presidenta explicó que la regulación de juegos y apuestas corresponde a la Secretaría de Gobernación, a través del área de Juegos y Sorteos, por lo que será esta dependencia la encargada de emitir una postura oficial.