Claudia Sheinbaum, presidenta de México, señaló que el alcalde de Míguel Hidalgo, Mauricio Tabe, no tiene atribuciones para promover la salida de las embajadas de Venezuela, Cuba y Nicaragua y que solo quiere llamar la atención.

“Yo creo que quiere llamar la atención, porque no tiene atribuciones, no definen ellos la política exterior, ademas es una visión muy conservadora. La relación de México… es con los pueblos, claro la relación formal es con los gobiernos, la relación principal es con los pueblos” Claudia Sheinbaum

Así lo dijo Claudia Sheinbaum en su conferencia mañanera de este 19 de enero al señalar que Mauricio Tabe parte de una visión conservadora

Claudia Sheinbaum señala que Mauricio Tabe no tiene atribuciones para sacar a las embajadas de Venezuela, Cuba y Nicaragua

Claudia Sheinbaum dejó en claro que Mauricio Tabe no tiene atribuciones para promover la salida de embajadas de la alcaldía Miguel Hidalgo debido a que desde ese nivel de gobierno no se define la política exterior.

“No, claro que no… no tiene atribuciones, evidentemente…” Claudia Sheinbaum

La presidenta dijo que México debe mantener su relación con todos los países ya que la relación principal es con los pueblos del mundo, aunque siempre hay una relación formal con los países.

Preparan protesta en la Embajada de Estados Unidos por captura de Maduro

Nuevamente preparan protestas en la Embajada de Estados Unidos en México para este lunes 19 de enero.

El motivo es la liberación de Nicolás Maduro y Cilia Flores, capturados el 3 de enero en Caracas, Venezuela.

El grupo que convoca la protesta se ha denominado Coordinadora Mexicana de Solidaridad con Venezuela quien se pronunciará por la autodeterminación y soberanía de los pueblos.

La Embajada de Estados Unidos en México no ha informado sobre cambios en las citas para trámites de visa.