La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, encabezó la entrega de documentación agraria que reconoce oficialmente al ejido como solución pacífica a una demanda histórica.

El gobierno federal formalizó la creación del Ejido Nuevo Cruz del Palmar, con lo que se resolvió un conflicto agrario que se extendió por ocho décadas.

Plan de Justicia y reconocimiento territorial en comunidades indígenas

La creación del Ejido Nuevo Cruz del Palmar forma parte del Plan de Justicia para los Pueblos Chichimeca y Otomí del noreste de Guanajuato.

Este plan establece que el reconocimiento de la tierra es la base para avanzar en la reparación histórica de los pueblos originarios de la región.

Claudia Sheinbaum (Gobierno de México)

Durante el evento, Claudia Sheinbaum Pardo señaló que los Planes de Justicia implican trabajo directo del Estado con las comunidades indígenas para atender necesidades prioritarias.

La mandataria explicó que el programa contempla obras sociales, apoyos productivos y acciones de infraestructura comunitaria , además del reconocimiento formal de territorios ancestrales indígenas.

Entre las acciones anunciadas se incluyen proyectos de vivienda, empleo juvenil, agua potable, caminos artesanales y continuidad del programa Sembrando Vida en comunidades rurales.

Sheinbaum Pardo recordó que en 2024 se reconocieron plenamente los derechos de los pueblos indígenas y afrodescendientes en la Constitución mexicana mediante reforma histórica.

El director del INPI, Adelfo Regino Montes, informó inversiones por casi 794 millones de pesos, beneficiando a 119 mil personas de 111 comunidades indígenas regionales.