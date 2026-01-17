En seguimiento a las investigaciones que se realizan por las acusaciones de presunto desvío de recursos, la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Chihuahua incautó una cabaña propiedad de Javier Corral.

La acción fue ejecutada el viernes 16 de enero en una zona exclusiva que se ubica dentro de un área natural protegida de la sierra Tarahumara en el municipio de Ocampo, cabecera de Basaseachi.

Fiscalía Anticorrupción incautó una cabaña Javier Corral

En cumplimiento de una resolución judicial emitida el 15 de enero por un Juez de Control, personal de la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Chihuahua, incautó una cabaña a Javier Corral.

La acción, se indica, se ejecutó como parte de las diligencias que se realizan como parte de la carpeta de investigación que se inició tras una denuncia que presentó la Auditoría Superior del Estado (ASE).

Javier Corral es investigado en Chihuahua por estos motivos (Cuartoscuro / Andrea Murcia Monsivais)

En dicha acusación, el organismo auditor señala a Javier Corral de un presunto desvío de recursos públicos por un monto de 98.6 millones de pesos durante su administración.

Sobre la incautación de la cabaña, la Fiscalía Anticorrupción refirió que se realizó para impedir que la propiedad sea transmitida, enajenada o gravada bajo cualquier modalidad.

De la misma forma, la fiscalía dio a conocer que el aseguramiento también implica que el inmueble pueda ser usado como recurso para la recuperación o resarcimiento del daño causado sí así se determina.

¿De qué se le acusa a Javier Corral?

El ex gobernador de Chihuahua y actual gobernador por Morena, Javier Corral Jurado enfrenta un complejo proceso judicial debido a que es acusado de incurrir en diversos delitos durante su periodo como mandatario estatal:

Peculado: presunto desvío de 98.6 millones de pesos durante su gestión como gobernador (2016–2021)

Uso indebido de atribuciones y facultades: relacionado con decisiones administrativas que habrían beneficiado indebidamente a terceros

Enriquecimiento oculto: proceso administrativo abierto por el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJA), que incluso lo inhabilitó por un año para ejercer cargos públicos

Dada la complejidad del caso, un Tribunal Colegiado con sede en Chihuahua, ordenó que la investigación por el caso de presunto peculado, sea atraído al fuero federal y la Fiscalía General de la República (FGR) ejerza su facultad para ello.