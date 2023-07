El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) volvió a lanzarse contra Xóchitl Gálvez, aspirante a la candidatura presidencial de Va por México, en su conferencia mañanera.

Una vez más tras ‘destaparla‘ como la posible candidata de la alianza Va por México, López Obrador se fue contra Xóchitl Gálvez y esta vez, la criticó por su forma de hablar.

En conferencia de prensa matutina de hoy 10 de julio, sostuvo que los líderes de la alianza opositora la escogieron, porque nació en un pueblo de Hidalgo y ‘habla de forma coloquial, directa y con groserías’.

Sin embargo, AMLO consideró que la población no se dejará engañar por una candidata del bloque conservador con esas características.

Cabe recordar que tal como lo indica el método de elección interna de Va por México, Xóchitl Gálvez ya se registró en la contienda interna de la oposición.

El pasado 4 de julio, se sumó oficialmente a la lista personajes que se mantienen en la disputa por la candidatura presidencial de Va por México.

Con este proceso y su candidato electo en septiembre, la alianza opositora pretende vencer a Morena y arrebatarle la presidencia de México.

Lo anterior, mediante un método de elección muy parecido al del partido oficial, pues también habrá encuestas y recorridos por el país.

Entre los principales aspirantes de Va por México que ya se registraron figuran:

AMLO aseguró que tras su destape a Xóchitl Gálvez ‘la están inflando, pero no levanta y no va a levantar’.

Al respecto, López Obrador comentó que el que Xóchitl Gálvez haya nacido en un pueblo, no implica que le tenga amor al pueblo.

Explicó que en ocasiones, quienes vienen de ‘abajo’ se olvidan de sus orígenes y se vuelven ‘ladinos’, mismos que también son racistas y clasistas .

“La están inflando, pero no, no levanta. No van a levantar, porque son otros tiempos. La gente está muy conciente y el haber nacido en un pueblo no significa que se le tiene amor al pueblo. Muchas veces quienes vienen de abajo se vuelven ladinos. Y son racistas y clasistas... se olvidan de sus orígenes”

AMLO