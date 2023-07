El coordinador del PRD en el Senado, Miguel Ángel Mancera, se registró como aspirante a la candidatura presidencial de la alianza Va por México.

Este domingo 9 de julio, durante su registro como aspirante a la candidatura presidencial de Va por México, hizo un llamado a sumar para fortalecer la alianza y evitar las vanidades y personalidades.

En este sentido, Miguel Ángel Mancera exhortó a que el proceso interno de Va por México siga conduciéndose con objetividad y transparencia.

“Hago un respetuoso llamado para que el proceso se siga conduciendo estrictamente en la objetividad y en la transparencia, porque eso es lo que nos va a dar fuerza. Reitero, no me interesa la hoguera de las vanidades, me interesa sumar, me interesa construir y ese es el llamado a todas y a todos, es un llamado de suma”, dijo el exjefe de gobierno capitalino.

Cabe recordar que tal como lo indica el método de elección interna de Va por México, Miguel Ángel Mancera ya se registró para la contienda.

Este domingo, se sumó oficialmente a la lista personajes que se mantienen en la disputa por la candidatura presidencial de Va por México.

Con este proceso y su candidato electo en septiembre, la alianza opositora pretende vencer a Morena y arrebatarle la presidencia de México.

Lo anterior, mediante un método de elección muy parecido al del partido oficial, pues también habrá encuestas y recorridos por el país.

Entre los principales aspirantes de Va por México que ya se registraron figuran:

Miguel Ángel Mancera dice que los gobiernos de coalición son una luz de esperanza

Al formalizar su registro en la contienda por la candidatura presidencial de Va por México, Miguel Ángel Mancera señaló que en la actualidad, hablar de gobiernos de coalición “son una luz de esperanza” y una fuerte línea para sumar esfuerzos.

Al respecto, destacó que la alianza opositora debe buscar una reconciliación, mas no enfrentamientos.

Por ello, dijo, se debe trabajar no en la edificación de personalidades o un referente de candidatura único, sino en los pilares fundamentales de un movimiento.

Apuntó que también realizará recorridos por México para promover un diálogo nacional y reunir más simpatizantes para la alianza opositora.

Sin embargo, sostuvo que serán recorridos “austeros”, pues su partido no le dio recursos para este fin.

¡Es con todo… con todo, México! Me registré como aspirante para ser la persona responsable de la construcción del #FrenteAmplioPorMéxico. 🇲🇽 #mm pic.twitter.com/2xUA0YgT58 — Miguel Ángel Mancera (@ManceraMiguelMX) July 9, 2023

Miguel Mancera es el segundo aspirante del PRD inscrito formalmente en la contienda por la candidatura presidencial opositora, luego de que lo hiciera Silvano Aureoles.