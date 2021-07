AMLO se reúne con gobernadores en funciones y electos de Morena

México.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), se reunió con gobernadores electos y en funciones de Morena, además de con integrantes del gabinete de seguridad.

AMLO indicó que el encuentro se dio para garantizar la segurdad y “vivir en plena paz”, intensificando acciones al respecto.

En Twitter AMLO montó una foto donde se le ve con todos los gobernadores actuales de Morena y los mandatarios que están por llegar, que fueron electos en estos comicios del 6 de junio de 2021.

Además hay presencia de autoridades militares y del gabinete ampliado de AMLO.

Según medios nacionales, la reunión duró cerca de 2 horas y en ella AMLO le pidió a los gobernadores de Morena coordinar acciones con el Gobierno de México, para bajar la inseguridad y los homicidios dolosos.

Los gobernadores explicaron que AMLO les pidió acudir personalmente a las mesas de seguridad de sus estados, con el fin de permanecer pendientes de lo que pasa.

Los gobernadores de la oposición no fueron requeridos en el encuentro, sin embargo AMLO adelantó que las mismas acciones se emprenderán con los 15 mandatarios estatales que restan. No acudieron Maru Campos, Samuel García, Mauricio Kuri y Ricardo Gallardo, mandatarios electos de partidos que no son Morena.

Gobernadores explican reunión con AMLO

El gobernador electo de Sonora y ex secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, explicó que entre las acciones a reforzar estaría el envío de elementos de la Guardia Nacional a los 50 municipios más violentos de México.

A su vez, Rubén Rocha Moya, gobernador electo de Sinaloa, explicó que han habido reducciones en la incidencia delictiva del fuero federal, pero permanecen los delitos del fuero común.

Por último, Indira Vizcaíno, gobernadora electa de Colima, explicó que el estado que recibirá tendrá unos de los mayores índices de violencia, por lo que es importante la coordinación.