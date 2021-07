AMLO asegura que René Bolio tiene el racismo “a flor de piel”

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) criticó a René Bolio, presidente de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos (CMDH) por “clasista y racista”.

AMLO aseguró que René Bolio “trae a flor de piel” el racismo y el clasismo pese a dirigir una institución sobre Derechos Humanos.

Durante la conferencia mañanera del 14 de julio, AMLO señaló el comportamiento racista de René Bolio y mostró dos videos donde llama “maricón” y “negó” a un trabajador de la embajada de Cuba.

El presidente de la CMDH acudió a la embajada de Cuba en México el 13 de julio, en compañía de militantes del PAN, pero tras un pequeño enfrentamiento Bolio agredió a un trabajador.

Luego de reproducir los videos en los que René Bolio también amenaza de muerte al trabajador de la embajada, AMLO aseguró que es necesario dejar a un lado los comportamientos racistas.

“(Es) presidente de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos, pero no sabe lo que dice porque es una formación, y no es él solamente”

AMLO aseguró que es necesario un cambio de mentalidad y crear una nueva clase media libre de prejuicios como el racismo y la homofobia.

Además, aseguró que el “cambio verdadero” debe ser de mentalidad y no material para que no exista más promoción de la violencia y del odio.

AMLO aseguró que el cambio debe llevarse con la creación de una nueva clase media que progrese con dimensión social y humana que no se incline por el individualismo y la discriminación.

“Hay que inventar lo nuevo, por ejemplo, la nueva clase media que se vaya ascendiendo en la escala social, vamos, que se progrese y que salgan de la pobreza millones de mexicanos, pero que los que vayan saliendo de la pobreza se vayan convirtiendo en una clase media con dimensión social, con humanos, una nueva clase media, no individualista, clasista, racista”

El presidente de la CMDH, René Bolio llamó “maricón” y “negro” a un empleado de la Embajada de Cuba durante una manifestación que realizó en compañía de militantes de PAN.

El titular de la CMDH, fue exhibido en redes sociales con un video en el que se le ve amenazando de muerte a un empleado de la embajada que lo empujó.

“No me toques maricón, no me toques. Está muerto maricón”

RENÉ BOLIO, PRESIDENTE DE LA CMDH