El ex presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) reveló a qué ha dedicado su tiempo tras encerrarse en la finca de Palenque, Chiapas tras salir a votar en las elecciones del Poder Judicial 2025.

Hoy domingo 1 de junio, el ex presidente de México, AMLO rompió su ausencia para salir a votar en la jornada electoral judicial en Chiapas, luego de más de 6 meses de que dejara la presidencia de la república.

Su aparición pública rompió con las especulaciones de que no estaba viviendo en el país, mientras que AMLO compartió en pocas palabras qué ha hecho en estos meses.

Después de votar como cualquier ciudadano durante la jornada electoral judicial, AMLO reveló a qué ha dedicado su tiempo tras encerrarse en la finca de Palenque, Chiapas.

El ex mandatario después de votar decidió dar declaraciones a medios y mandó un saludo al pueblo de México.

Aclaró que no ha podido salir de su finca de Chiapas, pero que hoy domingo 1 de junio cerca de las 09:50 horas de la mañana decidió acudir a votar.

Aseguró que esta es la tercera vez que sale de su finca porque ahora está escribiendo, tal y como lo dijo antes de retirarse de la presidencia de México.

AMLO adelantó que está escribiendo algo que les “va a gustar mucho” porque habla sobre la riqueza cultural de México.

Cabe recordar que además de político AMLO ha tenido una carrera como escritor, por lo que lanzará un nuevo libro “pronto, muy pronto, a finales de año” en palabras del ex presidente.

Incluso aprovechó para revelar que está muy bien de salud. Al ex presidente se le notaba de muy buen ánimo.

“Me da mucho gusto verles, y un saludo a todo el pueblo de México, no he podido salir, es la tercera vez que salgo de la quinta porque estoy escribiendo, estoy haciendo algo que les va a gustar mucho sobre nuestra grandeza cultural. Pronto van a conocer un nuevo libro, pronto muy pronto, a finales de año. Estoy muy bien y me da muchísimo gusto verles. De salud, muy bien”