El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) afirmó que al viajar en La Bestia, el auto oficial para brindar seguridad al presidente Joe Biden, el mandatario estadounidense le dijo que el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) es un “gran aeropuerto”.

Y es que antes de viajar del AIFA a Polanco, al Hotel Presidente Intercontinental, AMLO contó, durante la conferencia mañanera del lunes 9 de enero de 2023, que compartió recorrido con el presidente vecino, quien quedó asombrado por el tamaño del AIFA.

AMLO afirmó nuevamente, ahora ante Joe Biden, que el AIFA es el mejor aeropuerto de América Latina y que cuenta con una base aérea; además de instalaciones con diversos recintos que comprenden la obra.

Es moderno, bien hecho y de buen gusto, expuso ante el invitado estadounidense.

El presidente de México contó a Joe Biden que el motivo de construcción del AIFA es porque se quería construir uno sobre un lago, en referencia al Aeropuerto de Texcoco .

Y es que Joe Biden dijo que inicialmente no entendía porqué había una petición de AMLO para que aterrizara en el nuevo aeropuerto, al norte del Valle de Mexico.

“Yo no había ido de noche y me lo hizo ver: qué importante obra. Y también me hizo el comentario de que cuando le dijeron que yo quería que aterrizara su avión en el Aeropuerto Felipe Ángeles, que no entendía bien el por qué, al final dijo lo que diga el presidente de Mexico, pero que no entendía bien. Entonces ya le explique que este aeropuerto se hizo porque querían hacer otro en u lago y que habían intereses de por medio y que iba a costar muchísimo y que con el nuevo aeropuerto nos habíamos ahorrado 120 mil millones de pesos. Me dijo: ahora ya entiendo”

AMLO