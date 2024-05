El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se volvió a lanzar contra Maria Amparo Casar por la pensión que ha cobrado de Petróleos Mexicanos (Pemex) y presumió que tiene autoridad moral para denunciar la supuesta corrupción.

Durante su conferencia mañanera del 8 de mayo, AMLO dijo que se escudan en la protección de datos personales para que no se hagan públicos los supuestos actos de corrupción.

No obstante, llamó a los ciudadanos a denunciar actos de corrupción y dijo que lo seguirá haciendo él mismo.

Carlos Fernando Márquez Padilla García: Bernardo Bátiz no se acuerda de la reunión con María Amparo Casar señalada por AMLO

De hecho, AMLO dijo que cualquier persona que sepa de un acto de corrupción debe denunciarlo porque de lo contrario son encubridores.

El presidente de México dio por terminada la corrupción en el país y dijo que ello sucedía en el periodo neoliberal, pero es necesario que no vuelva.

“No está permitida la corrupción, siempre y cuando no los cachen, si los cachan se comete el delito de dar a conocer datos personales y ¿como terminamos nosotros como autoridad sabiendo de un acto de corrupción? como cómplices, como encubridores. Todos los ciudadanos que saben de un acto de corrupción tienen el deber de denunciarlo, para no ser encubridores... y así tenemos que actuar para que entre todos no regrese esa peste que tanto dañó a México, la corrupción, y lo tenemos que hacer entre todos...”

AMLO