El gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) compartió información sobre la muerte del esposo de María Amparo Casar y ahora la presidenta de Mexicanos contra la Corrupción vincula al presidente con la polémica del acta de defunción de Carlos Fernando Padilla García.

En entrevista para Así las Cosas, María Amparo Casar aseveró que AMLO estaría reconociendo haber cometido un delito cuando era jefe de gobierno del Distrito Federal (DF) el 2004 al aceptar alterar el acta de defunción de su esposo .

Esto debido a que en su libro “Gracias” la acusa de haber acudido a la entonces Procuraduría General de Justicia del DF para presionar el cambio del motivo de la muerte de su esposo de “suicidio” a “accidente” para poder cobrar la pensión de Padilla García en Pemex.

Por otra parte, para Adela Micha reconoció que siente miedo ante la divulgación de sus datos personales, así como la de sus hijos; sin embargo, no tiene la intención de dejar de hacer su trabajo de crítica e investigación.

“Estoy asustada, para qué digo que no, pero no de ese miedo que paraliza…no tengo intención de dejar de hacer mi trabajo”

Cabe señalar que Carlos Fernando Padilla García murió en octubre de 2004 cuando cayó del piso 12 de la Torre de Pemex ubicada en la alcaldía Miguel Hidalgo de la ahora Ciudad de México (CDMX).

María Amparo Casar compartió que en el libro ‘Gracias’ AMLO cuenta que Bernardo Bátiz le contó que ella fue a pedir que alterara el acta de defunción de su esposo Carlos Fernando Padilla García emitida por la Procuraduría del DF.

Asimismo, resalta que en ese entonces, cuando AMLO era jefe de gobierno del DF, ambos consideraron que no era correcto “pero que el influyentismo prevaleció”.

María Amparo Casar aseguró que nunca ha tenido que pisar la Procuraduría de Justicia de la CDMX, entonces del DF; sin embargo, “suponiendo sin conceder” que las cosas hubieran ocurrido así, quienes cometió una falta administrativa, si no es que un delito, fueron el ahora presidente de México, AMLO, y el entonces procurador de justicia, Bernardo Bátiz.

“Lo que es más sorprendente y me parece que el presidente se pone él mismo la soga al cuello en la página 100 del libro ‘Gracias’. Él relata lo que pasó y dice que fuimos Héctor Aguilar Camín, hazme tú el favor, y yo a pedirle a Bernardo Bátiz que alterara el acta de la procuraduría con el fin de que yo pudiera cobrar la pensión y el seguro…Que le llevó el caso y que ambos consideraron que no era correcto pero que el influyentismo prevaleció. Bueno, están confesando que cometieron un delito”

Asimismo, resaltó que si entonces los peritos dijeron que la muerte de su esposo Carlos Fernando Padilla García, en 2004 fue suicidio, debieron sostenerse y no sólo porque ello “lo pidiera” se iba a cambiar el acta para afiermar que fue un accidente.

Por otra parte, María Amparo Casar aseguró que la divulgación de documentos clasificados como confidenciales se trata de una manera de buscar callarla así como de detener las investigaciones hechas por Mexicanos contra la Corrupción.

Esto porque considera que “la gota que derrama el vaso” fue la investigación a Segalmex de Mexicanos Contra la Corrupción, así como la publicación de su libro ‘Los puntos sobre las íes’, donde habla sobre lo que considera que ha sido el sello del gobierno de AMLO.

Asimismo, Casar resaltó que las críticas que ha hecho al gobierno de AMLO han provocado que la llame “desde cretina hasta corrupta”.

Asimismo, resaltó que los documentos que compartió el gobierno de México no se tratan de un peritaje como se asegura y realmente es una resolución de archivo, de acuerdo con sus abogados.

En el mismo sentido, resaltó que está buscando que se re restaure la pensión que ha recibido de Pemex desde hace 19 años y resaltó que se le suspendió desde el pasado 15 de febrero sin que nadie le diera aviso .

Asimismo, resaltó que ella y sus abogados ya investigan si existe o no una investigación o carpeta abierta en su contra como anunció AMLO pues oficialmente no tiene ninguna información del gobierno federal.

“No he recibido una notificación. La pensión fue suspendida el 15 de febrero después de haberla recibido por 19 años, nadie me avisó, siguen sin avisarme. Y si hay radicada una carpeta o una investigación que hayan abierto como lo anunció el presidente, en la fiscalía, tampoco lo sé. Yo oficialmente no tengo ninguna noticia del gobierno federal”

Maria Amparo Casar