En medio de la polémica revivida por Octavio Romero Oropeza, titular de Pemex, en torno al cobro de una pensión por parte de María Amparo Casar tras la muerte de su esposo Carlos Fernando Márquez Padilla García, el entonces procurador del Distrito Federal, Bernardo Bátiz, ya dio su postura.

Por medio de una entrevista con la periodista Azucena Uresti, el exprocurador General de Justicia del Distrito Federal, Bernardo Bátiz, reveló que ”no se acuerda” de haber sostenido una reunión con María Amparo Casar y Héctor Aguilar Camín tal como lo afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

El viernes 3 de mayo, AMLO acusó que Casar y Aguilar Camín se habrían reunido con el entonces procurador Bernardo Bátiz con el fin de modificar el dictamen de la muerte de Carlos Fernando Márquez Padilla García, lo que constituiría un acto de corrupción y por lo que Pemex ya presentó una denuncia contra la politóloga.

Octavio Romero reitera que muerte de Carlos Fernando Márquez Padilla García en Pemex no fue un accidente

En la entrevista, Bernardo Bátiz negó que haya modificado el dictamen de la muerte del esposo de María Amparo Casar, Carlos Fernando Márquez Padilla García.

Señaló que no recuerda que haya tenido ninguna reunión con la politóloga ni con Héctor Aguilar Camín, aunque admitió que sí lo conoce al periodista.

Sin embargo, evitó entrar en polémica y no dudó que dicho encuentro haya pasado si así lo recuerda AMLO, pues refirió que el presidente “tiene muy buena memoria”.

“Yo no recuerdo esa reunión, sí conozco a Aguilar Camín, recuerdo que lo vi en algunas ocasiones. (...) En cuanto a lo que dijo el presidente, yo lo conozco, sé que toma nota, sé que dice la verdad, nunca he sabido que haya mentido, así que no dudo que haya tenido lugar esa reunión a la que él se refiere”

Bernardo Bátiz