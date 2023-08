A días de que se decida quién será el candidato presidencial de la 4T en las elecciones 2024, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) prefiere no tomar partido en el pleito entre Marcelo Ebrard y Morena.

Así lo dejo ver AMLO en la conferencia mañanera de hoy 17 de agosto, pues luego de cuestionar su opinión por las declaraciones que realizó Marcelo Ebrard en contra de Claudia Sheinbaum y Morena, el presidente aseguró que se trata de algo normal.

Cabe destacar que Marcelo Ebrard acusó que existe una operación a favor de Claudia Sheinbaum, en donde se utilizan acarreados para llenar sus asambleas informativas en sus recorridos por el país.

Asimismo, el excanciller mexicano exigió a Morena que se frene el apoyo de diferentes dependencias de los tres niveles, incluida la Secretaría del Bienestar, para promover que sea Sheinbaum la electa en las encuestas y que haga valer los acuerdos establecidos, pues se han lanzado campañas negras en su contra.

Su petición fue secundada por el senador con licencia, Ricardo Monreal, considerado una de las corcholatas de Morena y quien previamente también a cusó que existe una gran cargada a favor de la exjefa de gobierno de la Ciudad de México (CDMX).

El presidente de México y fundador de Morena, dijo que Marcelo Ebrard está en todo su derecho de exponer sus inquietudes con respecto al proceso interno para elegir al candidato presidencial de la 4T.

AMLO señaló que actualmente están en vísperas de que se decida quién será el Coordinador Nacional de Defensa de la 4T, y que existen inquietudes y dudas razonables.

No obstante, aseguró que él es diferente a otros presidentes y/o políticos que escogen sucesores, pues él no se ha metido en el proceso para favorecer a ninguno de los 6 aspirantes a la candidatura presidencial.

“Todos me conocen perfectamente, saben que no tengo una doble moral o un doble discurso, saben que no nos metemos y que se acabo el dedazo, y que es el pueblo el que va a decidir.”

AMLO