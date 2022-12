El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) negó la posibilidad de que su gobierno sea responsable del atentado contra el periodista Ciro Gómez Leyva y planteó que podría ser un plan para desestabilizar su gobierno.

Durante la conferencia mañanera de este lunes 19 de diciembre AMLO dijo que ha ordenado una investigación profunda y que no se descarten hipótesis.

La única que debería descartarse y que han señalado algunas voces, es la referente a que su gobierno es represor.

“Se aprovechan de circunstancias lamentables como esta situación de Ciro Gómez Leyva... y por eso he ordenado una investigación a fondo... no descartar ninguna hipótesis, yo creo que la única hipótesis que se de bebé a descartar aunque es va a corresponder a la autoridad es que nosotros, el gobierno que yo represento no es un gobierno represor... no silenciamos a nadie”

AMLO