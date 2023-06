El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) lamentó la crisis que pasa la revista Proceso y por la cual anunció el fin de su edición impresa semanal.

En la conferencia mañanera de hoy 19 de junio, AMLO se pronunció al respecto y calificó como “muy lamentable” que el medio de “Don Julio Scherer” pase de una edición semanal a una mensual.

Apuntó que una de las razones de la crisis podría obedecer a la línea editorial que manejan, y la cual no han querido revisar, pues a su parecer en México los medios de información solo manipulan.

“También de la línea editorial, muchos no han querido revisarla y por eso también no les ha ido bien, porque en México está muy sesgado todo lo informativo, por eso hablo de que no hay medios de información sino de manipulación.”

AMLO