La revista Proceso informó que suspenderá la publicación de su edición impresa semanal a partir del 1 de julio.

La noticia fue dada a conocer por Santiago Igartúa Scherer, editor en jefe de Proceso, quien aseguró que se trata de migrar la revista a “la era digital”; sin embargo, este cambio podría ser consecuencia de la crisis económica que vive el medio desde hace años.

Y es que la revista Proceso enfrenta una crisis económica grave donde han dejado de pagar sueldos a los trabajadores, además de despidos de varios de sus colaboradores.

A través de un comunicado, Proceso compartió que, al ser la “revista más influyente del país”, buscan fortalecer la oferta digital en todas sus plataformas.

Proceso dejará de publicar su revista física semanal

El editor en jefe de Proceso en digital, Santiago Igartúa, compartió que el formato físico de la revista Proceso dejará de ser publicado de manera semanal.

De acuerdo con el comunicado, la revista comenzará con un proceso de renovación, sin embargo, no se eliminará por completo la versión física de la revista.

Además, compartió que, a partir del 1 de julio, Proceso será publicada de manera mensual para fortalecer 2el periodismo de investigación”

Asimismo, se aclaró que este cambio se debe a la transformación del periodismo, así como la reproducción ilegal del trabajo que se realiza desde Proceso.

🚨 Algo importante va a pasar en @proceso ll A partir del 1 de julio, migramos el legado de nuestros fundadores a la era digital: la revista más influyente del país fortalecerá la oferta digital diaria -en todas sus plataformas- y transformará el semanario en ediciones mensuales… pic.twitter.com/Vb1vwJeyVB — Santiago Igartúa (@santiago_i) June 17, 2023

Proceso denuncia reproducción ilegal de 400 millones de contenidos

La revista Proceso denunció que se ha estado reproduciendo de manera ilegal el material trabajado por la revista, lo que ha provocado “graves prejuicios” para la empresa y sus trabajadores.

Con apoyo de un equipo forense, se cuantificó la reproducción ilegal de al menos 400 millones de contenidos de la versión semanal de la revista en una década.

Además, aseguró que entre los que han reproducido ilícitamente su material son parte de: