AMLO, con sus críticas en contra de la entonces candidata de la coalición Va por México, Carolina Viggiano, provocó inequidad en elecciones 2022 en Hidalgo, determinó el TEPJF.

Así lo dictaminó el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), luego de considerar que por las expresiones de AMLO contra Carolina Viggiano, se generó inequidad en la contienda.

Previamente, el Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo descartó una denuncia que presentó el PRI en contra de las declaraciones que hizo el presidente AMLO el 25 de abril pasado.

Carolina Viggiano (Carolina Viggiano)

Sin embargo, el mismo PRI impugnó la resolución que tomó el tribunal local ante el TEPJF, y en éste, se presentó un nuevo proyecto en el que se planteó cambiar la sentencia previa.

El proyecto en cuestión, fue elaborado por Reyes Mondragón, el magistrado presidente y en él, planteó que AMLO vulneró los principios de neutralidad, inequidad e imparcialidad.

“Se acredita la responsabilidad del Presidente de la República por violar la neutralidad, imparcialidad y equidad en la contienda” TEPJF

TEPJF exhortará a AMLO abstenerse de hablar sobre candidatos

En la sesión de este miércoles 17 de agosto, los magistrados de la Sala Principal del TEPJF aprobaron modificar la sentencia, ya que coincidieron en que AMLO criticó directamente a la entonces candidata.

En consecuencia, los integrantes de la Sala Principal determinaron que AMLO sí provocó inequidad en las elecciones 2022 en Hidalgo y le dictaron las medidas cautelares correspondientes.

Al respecto, la sala Superior del TEPJF notificará al presidente AMLO la sentencia, además de que lo exhortará para que se abstenga de reiterar las conductas juzgadas.

En ese sentido, el organismo solicitará a AMLO que mantenga una postura neutral durante el desarrollo de las elecciones subsecuentes.

¿Qué dijo AMLO sobre Carolina Viggiano?

Fue en la mañanera del pasado 25 de abril, cuando AMLO se pronunció de forma directa en contra de la entonces candidata a las elecciones 2022 en Hidalgo, Carolina Viggiano.

Entonces, AMLO criticó a Carolina Viggiano, pues afirmó que la abanderada de “Va por México” se manifestó en contra de los apoyos que otorga el gobierno federal.

Asimismo, el mandatario nacional dijo que la excandidata criticó los esquemas asistenciales a adultos y estaba a favor de usar esos recursos para la construcción de carreteras.