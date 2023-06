A diferencia del proceso interno de Morena rumbo a las elecciones 2024, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), afirmó que el método para elegir candidato de la alianza que conforman el Partido Acción Nacional (PAN), Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Partido de la Revolución Democrática (PRD), lo definirán quienes quieren volver al régimen corrupto y él va a predecir en dos o tres días quien será el candidato de la oposición.

Por ello calificó como “ faramalla ” y “simulación” el proceso que se hace de manera alterna al de Morena, lo cual expresó en su conferencia mañanera de este lunes 16 de junio.

“Ya conociéndolos en unos días más hasta les puedo decir por adelantado quién va a ser el candidato de ellos. En dos o tres días les digo, estoy seguro que no me voy a equivocar porque lo consultan arriba.. el poder económico, el poder político... se alimentan mutuamente”

AMLO insistió que no va a haber un proceso como el de Morena sino que ahí se definirá el candidato desde arriba a fin de que garantice responder a los intereses de los oligarcas.

“Independientemente de quién sea, lo que quieren es continuar con la política clasista, racista discriminatoria” afirmó AMLO.

El presidente de México aseguró que ahora rumbo a las elecciones 2024 se están reuniendo nuevamente como en 2018 , cuando los empresarios se juntaron para tratar de imponer no solo candidato y sino presidente de México.

Relató que los empresarios intentaron que declinara primero José Antonio Meade a favor de Ricardo Anaya y después Ricardo Anaya a favor de José Antonio Meade, pero el entonces presidente Enrique Peña Nieto no aceptó en ninguno de los dos momentos.

Por eso reconoció la actitud de Enrique Peña Nieto, “independientemente de otras cosas”, pero advirtió que los empresarios encabezados por Claudio X. González nuevamente repiten la historia y vuelven a buscar la unidad ea fin de reencontrar sus beneficios.

“Es un proceso que tiene que ver con la elite del poder político y económico... los que mandaban y se sentían dueños de México son ahora los de la oposición conservadora... ahora se repite la historia, vuelven a buscar la unidad de esa manera, en la cúpula, ya no está Claudio X. González papá, ahora el jefe es Claudio X. hijo, ese es el que va a decidir, todo lo de más es pura faramalla. Se están poniendo de acuerdo arriba, la oligarquía corrupta, saqueadora, para tener un candidato y regresar a sus fueros. No tiene programa, nada, lo que quieren es seguir robando porque no tienen llenadera”

AMLO