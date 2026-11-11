Alejandro Svarch compartió el plan de consolidación del IMSS-Bienestar de 12 acciones en 120 días para garantizar la salud.
El titular del IMSS-Bienestar destacó que, con esta institución, se está cambiando el alcance que una persona puede tener a la salud, sin importar su trabajo o lugar de origen.
“Durante décadas el lugar donde una persona nacía y el trabajo que tenía determinaba el alcance de la atención médica que podía recibir. Desde hace 3 años, el IMSS-Bienestar comenzó a cambiar esta realidad… por eso presentamos este plan de consolidación del IMSS-Bienestar, son 12 acciones para fortalecer lo público y garantizar la salud”Alejandro Svarch
Las 12 acciones del IMSS-Bienestar para los próximos 120 días son:
- Certeza laboral
- Especialistas, enfermeras, Bienestar
- Instalación de equipo de alta tecnología
- Compra de equipo médico
- Inauguración de unidades nuevas
- Mantenimiento y fortalecimiento de unidades
- Servicios hospitalarios efectivos
- Abasto completo de medicamentos
- Estrategia “Nacer con bienestar”
- Calidad y trato digno
- Expediente electrónico
- Estrategia “Todo en tu Clínica”
IMSS-Bienestar va por certeza laboral
Alejandro Svarch destacó como primer punto la certeza laboral con la dignificación de las condiciones del personal
Esto beneficiará a 118 mil 38 trabajadores y trabajadoras con base en el IMSS-Bienestar que actualmente:
- son eventuales: 21 mil 914
- pendientes de transferir: 96 mil 97
Cabe señalar que se prevé cumplir con la fase 1 el 1 de enero de 2027 con la meta de dignificar sus condiciones laborales y salariales.
IMSS-Bienestar va por contratación de enfermeras y especialistas
El segundo punto va por la contratación histórica de enfermeras y especialistas para “más bienestar” y fortalecer la atención médica.
Con este se busca contratar a 19 mil 314 profesionales de la salud:
- 2 mil 606 especialistas
- 3 mil 188 médicos generales
- 2 mil 2290 residentes formados en IB
- 9965 enfermeras
- mil 265 paramédicos
La primera fase de contratación se llevará a cabo de 1 al 30 de noviembre, mientras que la segunda fase iniciará en febrero 2027.
Por otra parte, compartió el programa “Médicos por México” con el que 78 equipos quirúrgicos itinerantes brindarán atención en 296 hospitales rurales.
Este programa busca alcanzar 16 mil 240 cirugías al 31 de marzo de 2027 y contará con:
- especialistas quirúrgicos
- anestesiología y soporte avanzado
- enfermería quirúrgica
- gestor clínico y comunitario
IMSS-Bienestar invertirá en equipos de alta tecnología
El tercer punto del IMSS-Bienestar invertirá en equipos de alta tecnología un total de 5 mil 732 millones de pesos para hospitales generales y rurales.
Con dicha inversión se adquirirán 212 equipos como:
- 7 aceleradores lineales
- 125 mastógrafos con IA
- 9 resonancias magnéticas
- 68 tomografía con IA
- 1 angiógrafo
- 2 braquiterapias
El IMSS-Bienestar ya compró el equipo de alta tecnología y buscará que estos terminen de entregarse en febrero de 2027.
IMSS-Bienestar renueva equipos médicos
El cuarto punto señala la renovación de equipo médico de uso diario y tecnología para hospitales generales y rurales, con una inversión de 4 mil 658 millones de pesos para la compra de:
- camas
- camillas
- monitores
- equipo de ultrasonido
- desfibriladores
Se prevé que la entrega de dichos equipos se realice entre noviembre 2026 y el primer trimestre del 2027.
IMSS-Bienestar abrirá 7 nuevos hospitales
El quinto punto del plan de acciones del IMSS-Bienestar busca la apertura de 7 nuevas unidades médicas con un nuevo modelo asistencial, llamado médico-docente.
Se trata de:
- Hospital General Docente Cárdenas, Tabasco
- Hospital Docente de Alta Especialidad de Tepic, Nayarit
- Hospital General Docente Chetumal, Quintana Roo
- Hospital General Docente Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo
- Hospital Integral Comunitario Arantepacua, Michoacán
- Unidad de Excelencia Médica y Atención a Quemados, Chilpancingo, Guerrero
- Unidad de Acto übi de Cáncer con Braquiterapia, Zacatecas
Asimismo, se continuará con las construcción de 5 hospitales:
- Hospital General Lázaro Cárdenas, en Michoacán
- Hospital General Valle Ceylán, Estado de México
- Nuevo Hospital de Atlixtac, Guerrero
- Hospital General de Guamúchil, Sinaloa
- Hospital General Palenque/ Chiapas
También se realizará la sustitución de 23 hospitales de larga trayectoria
en 12 estados.
IMSS-Bienestar dará mantenimiento a unidades
El sexto punto muestra el compromiso con el mantenimiento y fortalecimiento de 244 unidades, con un inversión de 3 mil 470 millones de pesos
Esto para calderas, elevadores e instalaciones hidráulicas y mecánicas con trabajos que se realizarán desde noviembre de 2026 y hasta el primer trimestre de 2027.
IMSS-Bienestar trabaja por mejora en servicios hospitalarios
Como séptimo punto, el IMSS.Bienestar se enfocará en brindar servicios hospitalarios efectivos, oportunos y transparentes.
Esto en:
- Planeación médica de los servicios
- Subasta inversa en las contrataciones
- Contratos publicados con:
- proveedor
- monto
- unidad
- Monitoreo del servicio en tiempo real
IMSS-Bienestar trabaja por mejora en servicios hospitalarios
Como séptimo punto, el IMSS.Bienestar se enfocará en brindar servicios hospitalarios efectivos, oportunos y transparentes.
Esto en:
- Planeación médica de los servicios
- Subasta inversa en las contrataciones
- Contratos publicados con:
- proveedor
- monto
- unidad
- Monitoreo del servicio en tiempo real
IMSS Bienestar se compromete con el abasto de medicamentos
En el octavo punto, el IMSS-Bienestar se comprometió al abasto íntegro de medicamentos y el fortalecimiento de las “Rutas de la Salud”.
En los próximos 120 días se entregarán más de 10 millones de piezas de medicamentos en zonas estratégicas.
Asimismo, destacó que ya se realiza una digitalización de la cadena de entrega para:
- monitorear existencias en tiempo real
- anticipar faltantes
- garantizar la continuidad de los tratamientos
IMSS-Bienestar: Nacer con Bienestar
El titular del IMSS-Bienestar señaló que se ha disminuido en un 19% la mortalidad materna; sin embargo “queremos seguir avanzando con el compromiso de … evitar las muertes maternas” e infantiles.
En este sentido, se instalará en 249 hospitales rurales prioritarios:
- 174 áreas ERIO (de respuesta obstétrica)
- 367 cunas de terapia intensiva neonatal
- 249 teleconsultas 24/7
- 249 equipos rosas
- 249 ambulancias de terapia intensiva
IMSS-Bienestar busca garantizar calidad y trato digno
Con este décimo punto, el IMSS-Bienestar señala la calidad y trato digno para personal médico y pacientes.
En este sentido, se busca que exista “cero gasto del bolsillo” de las unidades médicas y, en su lugar, recibir:
- Capacitación en calidad y trato humano
- gestores interculturales en hospitales comunitario
- embajadores de trato digno
IMSS-Bienestar avanza con expediente electrónico inteligente
En el décimo primer punto, el IMSS- Bienestar se comprometió a realizar un hito en el servicio de salud con la incorporación del expediente electrónico inteligente en:
- 8 mil 812 unidades médicas
- 612 hospitales
- 8 mil 299 clínicas de primer nivel
IMSS-Bienestar presente plan “Todo en tu clínica”
Para el décimo segundo punto, el IMSS-Bienestar va por la “transformación más grande” de la red de servicios públicos en el país, con la construcción de la red de laboratorios más grande de América Latina.
Este rede de laboratorios bajo el plan “todo en tu clínica” conectará 8 mil 200 unidades en un solo lugar y brindará 4 beneficios:
- laboratorios
- internet
- expediente electrónico
- abasto digitalizado
Asimismo, resaltó que se trata de un servicio gratuito.