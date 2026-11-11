Alejandro Svarch compartió el plan de consolidación del IMSS-Bienestar de 12 acciones en 120 días para garantizar la salud.

El titular del IMSS-Bienestar destacó que, con esta institución, se está cambiando el alcance que una persona puede tener a la salud, sin importar su trabajo o lugar de origen.

“Durante décadas el lugar donde una persona nacía y el trabajo que tenía determinaba el alcance de la atención médica que podía recibir. Desde hace 3 años, el IMSS-Bienestar comenzó a cambiar esta realidad… por eso presentamos este plan de consolidación del IMSS-Bienestar, son 12 acciones para fortalecer lo público y garantizar la salud” Alejandro Svarch

Las 12 acciones del IMSS-Bienestar para los próximos 120 días son:

Certeza laboral Especialistas, enfermeras, Bienestar Instalación de equipo de alta tecnología Compra de equipo médico Inauguración de unidades nuevas Mantenimiento y fortalecimiento de unidades Servicios hospitalarios efectivos Abasto completo de medicamentos Estrategia “Nacer con bienestar” Calidad y trato digno Expediente electrónico Estrategia “Todo en tu Clínica”

IMSS-Bienestar va por certeza laboral

Alejandro Svarch destacó como primer punto la certeza laboral con la dignificación de las condiciones del personal

Esto beneficiará a 118 mil 38 trabajadores y trabajadoras con base en el IMSS-Bienestar que actualmente:

son eventuales: 21 mil 914

pendientes de transferir: 96 mil 97

Cabe señalar que se prevé cumplir con la fase 1 el 1 de enero de 2027 con la meta de dignificar sus condiciones laborales y salariales.

IMSS-Bienestar va por contratación de enfermeras y especialistas

El segundo punto va por la contratación histórica de enfermeras y especialistas para “más bienestar” y fortalecer la atención médica.

Con este se busca contratar a 19 mil 314 profesionales de la salud:

2 mil 606 especialistas

3 mil 188 médicos generales

2 mil 2290 residentes formados en IB

9965 enfermeras

mil 265 paramédicos

La primera fase de contratación se llevará a cabo de 1 al 30 de noviembre, mientras que la segunda fase iniciará en febrero 2027.

Por otra parte, compartió el programa “Médicos por México” con el que 78 equipos quirúrgicos itinerantes brindarán atención en 296 hospitales rurales.

Este programa busca alcanzar 16 mil 240 cirugías al 31 de marzo de 2027 y contará con:

especialistas quirúrgicos

anestesiología y soporte avanzado

enfermería quirúrgica

gestor clínico y comunitario

IMSS-Bienestar invertirá en equipos de alta tecnología

El tercer punto del IMSS-Bienestar invertirá en equipos de alta tecnología un total de 5 mil 732 millones de pesos para hospitales generales y rurales.

Con dicha inversión se adquirirán 212 equipos como:

7 aceleradores lineales

125 mastógrafos con IA

9 resonancias magnéticas

68 tomografía con IA

1 angiógrafo

2 braquiterapias

El IMSS-Bienestar ya compró el equipo de alta tecnología y buscará que estos terminen de entregarse en febrero de 2027.

IMSS-Bienestar renueva equipos médicos

El cuarto punto señala la renovación de equipo médico de uso diario y tecnología para hospitales generales y rurales, con una inversión de 4 mil 658 millones de pesos para la compra de:

camas

camillas

monitores

equipo de ultrasonido

desfibriladores

Se prevé que la entrega de dichos equipos se realice entre noviembre 2026 y el primer trimestre del 2027.

IMSS-Bienestar abrirá 7 nuevos hospitales

El quinto punto del plan de acciones del IMSS-Bienestar busca la apertura de 7 nuevas unidades médicas con un nuevo modelo asistencial, llamado médico-docente.

Se trata de:

Hospital General Docente Cárdenas, Tabasco

Hospital Docente de Alta Especialidad de Tepic, Nayarit

Hospital General Docente Chetumal, Quintana Roo

Hospital General Docente Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo

Hospital Integral Comunitario Arantepacua, Michoacán

Unidad de Excelencia Médica y Atención a Quemados, Chilpancingo, Guerrero

Unidad de Acto übi de Cáncer con Braquiterapia, Zacatecas

Asimismo, se continuará con las construcción de 5 hospitales:

Hospital General Lázaro Cárdenas, en Michoacán

Hospital General Valle Ceylán, Estado de México

Nuevo Hospital de Atlixtac, Guerrero

Hospital General de Guamúchil, Sinaloa

Hospital General Palenque/ Chiapas

También se realizará la sustitución de 23 hospitales de larga trayectoria

en 12 estados.

IMSS-Bienestar dará mantenimiento a unidades

El sexto punto muestra el compromiso con el mantenimiento y fortalecimiento de 244 unidades, con un inversión de 3 mil 470 millones de pesos

Esto para calderas, elevadores e instalaciones hidráulicas y mecánicas con trabajos que se realizarán desde noviembre de 2026 y hasta el primer trimestre de 2027.

IMSS-Bienestar trabaja por mejora en servicios hospitalarios

Como séptimo punto, el IMSS.Bienestar se enfocará en brindar servicios hospitalarios efectivos, oportunos y transparentes.

Esto en:

Planeación médica de los servicios

Subasta inversa en las contrataciones

Contratos publicados con:

proveedor



monto



unidad

Monitoreo del servicio en tiempo real

IMSS-Bienestar trabaja por mejora en servicios hospitalarios

Como séptimo punto, el IMSS.Bienestar se enfocará en brindar servicios hospitalarios efectivos, oportunos y transparentes.

Esto en:

Planeación médica de los servicios

Subasta inversa en las contrataciones

Contratos publicados con:

proveedor



monto



unidad

Monitoreo del servicio en tiempo real

IMSS Bienestar se compromete con el abasto de medicamentos

En el octavo punto, el IMSS-Bienestar se comprometió al abasto íntegro de medicamentos y el fortalecimiento de las “Rutas de la Salud”.

En los próximos 120 días se entregarán más de 10 millones de piezas de medicamentos en zonas estratégicas.

Asimismo, destacó que ya se realiza una digitalización de la cadena de entrega para:

monitorear existencias en tiempo real

anticipar faltantes

garantizar la continuidad de los tratamientos

IMSS-Bienestar: Nacer con Bienestar

El titular del IMSS-Bienestar señaló que se ha disminuido en un 19% la mortalidad materna; sin embargo “queremos seguir avanzando con el compromiso de … evitar las muertes maternas” e infantiles.

En este sentido, se instalará en 249 hospitales rurales prioritarios:

174 áreas ERIO (de respuesta obstétrica)

367 cunas de terapia intensiva neonatal

249 teleconsultas 24/7

249 equipos rosas

249 ambulancias de terapia intensiva

IMSS-Bienestar busca garantizar calidad y trato digno

Con este décimo punto, el IMSS-Bienestar señala la calidad y trato digno para personal médico y pacientes.

En este sentido, se busca que exista “cero gasto del bolsillo” de las unidades médicas y, en su lugar, recibir:

Capacitación en calidad y trato humano

gestores interculturales en hospitales comunitario

embajadores de trato digno

IMSS-Bienestar avanza con expediente electrónico inteligente

En el décimo primer punto, el IMSS- Bienestar se comprometió a realizar un hito en el servicio de salud con la incorporación del expediente electrónico inteligente en:

8 mil 812 unidades médicas

612 hospitales



8 mil 299 clínicas de primer nivel

IMSS-Bienestar presente plan “Todo en tu clínica”

Para el décimo segundo punto, el IMSS-Bienestar va por la “transformación más grande” de la red de servicios públicos en el país, con la construcción de la red de laboratorios más grande de América Latina.

Este rede de laboratorios bajo el plan “todo en tu clínica” conectará 8 mil 200 unidades en un solo lugar y brindará 4 beneficios:

laboratorios

internet

expediente electrónico

abasto digitalizado

Asimismo, resaltó que se trata de un servicio gratuito.