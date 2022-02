Alejandro Moreno, dirigente nacional del PRI, se solidarizó con Carlos Loret de Mola, luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) exhibió el supuesto sueldo del periodista.

A través de Twitter, Alejandro Moreno expresó que quien no quiere libertad expresión y periodismo libre, no quiere democracia, en alusión al conflicto del presidente AMLO con Loret de Mola.

“Quien no quiere libertad de expresión y periodismo libre, no quiere democracia. Mi solidaridad total para Carlos Loret ante los ataques en su contra”

El mensaje de Alejandro Moreno se suma a las criticas contra el presidente AMLO por haber exhibido información privada del periodista Carlos Loret de Mola.

Carlos Loret de Mola: AMLO no ha revelado cuánto gana su hijo ni en qué trabaja

Además de Alejandro Moreno, Claudia Ruiz Massieu, senadora del PRI, también salió en defensa de Carlos Loret de Mola.

En Twitter, Claudia Ruiz Massieu aseguró que el amedrentamiento contra Carlos Loret de Mola no tiene cabida en un Estado de derecho.

La senadora destacó que usar información privada para intimidar, como lo hizo el presidente AMLO, atenta contra las libertades.

Agregó que la libertad de expresión debe ser garantizada desde el Gobierno y envió un mensaje de solidaridad a los periodistas que han sido descalificados desde el “poder”.

“El amedrentamiento en contra de Carlos Loret de Mola no tiene cabida en un Estado de derecho. Usar información privada para intimidar atenta contra las libertades. La de expresión debe ser garantizada por el Gobierno. Mi solidaridad con los periodistas frente al poder.

En la conferencia mañanera del 11 de febrero, el presidente AMLO aseguró que durante 2021 el periodista Carlos Loret de Mola habría ganado más de 35 millones de pesos.

La exhibición del supuesto salario de Carlos Loret de Mola fue condenada por el gremio periodístico, debido a que se trata de información privada y lo calificaron como “intimidación”.

Por su parte, el periodista Carlos Loret de Mola aseguró que el presidente AMLO se siente “acorralado”, tras la investigación de Latinus que involucra a su hijo José Ramón López Beltrán en un supuesto conflicto de interés.

Según el periodista, la exposición del presidente AMLO se trata de una calumnia al revelar montos inflados, que no corresponden a sus ingresos, lo que constituiría un delito.

“El presidente está acorralado. No sabe como zafarse del escándalo de la casona de su hijo. Y hoy me vuelve a calumniar y encima me pone en riesgo al revelar montos inflados y falsos de supuestos ingresos. Es gravísimo. Es un delito. Está fuera de sí este aspirante a dictador.”

Carlos Loret de Mola