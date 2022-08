Alejandro Moreno respondió a la solicitud de desafuero de la Fiscalía de Campeche contra él, y dijo “de Morena no espero justicia, de Morena espero venganza”.

Fue casi a las 2 de la tarde que la Fiscalía de Campeche presentó una solicitud a la Cámara de Diputados para desaforar a Alejandro Moreno y pueda ser procesado por el delito de enriquecimiento ilícito.

Más de dos horas después, el líder del PRI, Alejandro Moreno respondió a la solicitud de desafuero y molesto, dictó venganza contra Morena.

De Morena no espero justicia, espero venganza: Alejandro Moreno

Alejandro Moreno publicó un video en su cuenta de Twitter, donde acusó al gobierno de Morena de actuar a través de las instituciones federales de manera ilegal para perseguir e intimidar a sus opositores.

Por lo que declaró que de Morena no espera justicia, sino venganza.

“De Morena no espero justicia, espero venganza. Me amenazaron con que se dejarían venir con todo y lo están cumpliendo”. Alejandro Moreno

No obstante, Alejandro Moreno aseguró que Morena no va a “doblarlo” ni lo van a asustar ahora con la solicitud de desaforarlo para así procesarlo por el delito de enriquecimiento ilícito.

“Han solicitado mi desafuero como diputado federal, me han perseguido, me han espiado, me han amenazado, han amenazado a mi familia”. Alejandro Moreno

“Aquí estoy y aquí seguiré; no van a doblarme, no me van a asustar ni menos van a conseguir que el PRI apruebe las reformas que pretenden destruir a México”, dijo Alejandro Moreno.

Alejandro Moreno se burla de morenistas por ir a junta directiva de Comisión de Gobernación (Graciela López / Cuartoscuro)

Alejandro Moreno dice que no tiene nada qué ocultar; acusa que es estrategia para desviar la atención

Asimismo, Alejandro Moreno dijo confiar en las instituciones federales que Morena intenta pisotear y aseguró que él no tiene nada que ocultar.

Por lo que el líder del PRI acusó que toda la persecución de Morena en su contra es sólo una estrategia utilizada en dictaduras del mundo para desviar la atención de lo que pasa en el país.

“Esta maniobra es congruente con las dictaduras del mundo, y es otro intento de desviar la atención de lo que ocurre en nuestro país.” Alejandro Moreno

De igual manera, el líder del PRI despotricó contra Morena, pues señaló que del partido sólo se puede esperar odio, venganza y destrucción , y dijo que el gobierno de AMLO ha sido el peor sexenio de México.

“De Morena lo único que podemos esperar es odio, venganza, destrucción, porque es lo único que han sembrado durante este trágico sexenio, el peor sexenio en la historia de México” Alejandro Moreno

Finalmente, Alejandro Moreno sentenció que el PRI, no permitirá que Morena instaure una dictadura en el país.