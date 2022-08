Layda Sansores advirtió a Alejandro Moreno, líder nacional del PRI, por un nuevo audio en el regreso del Martes del Jaguar este 16 de agosto e incluso, recomendó que se “preparen palomitas”.

Horas antes de que inicie la nueva edición de su programa e l Martes del Jaguar , que se realizará desde su propia casa , Layda Sansores advirtió a Alejandro Moreno.

Por medio de Twitter, Layda Sansores publicó un mensaje en el cual advirtió en tono irónico que no “hay Alito que dure 100 años”, pues como adelantó en días pasados, publicará un nuevo audio.

En ese sentido, Layda Sansores sugirió a la audiencia que “preparen palomitas”, pues este martes vuelve a “rugir el Jaguar” con el regreso de su programa y un nuevo audio.

Cabe destacar que en su primer informe de gobierno del pasado 11 de agosto, Layda Sansores adelantó que publicará un nuevo audio de Alejandro Moreno, quien como líder del PRI tuvo malos resultados en Elecciones 2022.

Al respecto, la gobernadora de Campeche señaló que hoy 16 de agosto, difundirá un nuevo audio, pues no incurrirá en ningún desacato porque no usará recursos públicos.

La mandataria estatal refirió que la difusión del nuevo audio de Alejandro Moreno, se dará debido a que ya ganó la “mitad del amparo”.

“Les voy a dar un anuncio gratis. Para el próximo Martes del Jaguar, al ganarse la mitad del amparo, vamos a anunciar un nuevo audio porque el juez, el señor Lord Brother, dijo que no se podía hablar pero no, lo que no podemos es usar recursos públicos”.

Layda Sansores