Alejandro Moreno Cárdenas adelantó que ya tiene castigo preparado para las diputadas del PRI en Congreso de la Ciudad de México (CDMX), que votaron a favor de Ernestina Godoy.

Pese a que la oposición consiguió evitar que Ernestina Godoy fuera ratificada para un segundo periodo como fiscal de la CDMX, la votación no dejó a todos contentos en el PRI.

Lo anterior debido a que un par de diputadas integrantes de la fracción parlamentaria tricolor, votaron a favor de la permanencia de la funcionaria para un nuevo periodo como fiscal.

Ante ello, el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, dio a conocer que ya tiene preparado un castigo para las legisladoras que fueron en contra de la voluntad del partido.

A través de su cuenta de X, Alejandro Moreno compartió un mensaje en el que informó que las 2 diputadas del PRI que votaron a favor de Ernestina Godoy, serán castigadas.

En su publicación, Alejandro Moreno refirió que pedirá a la Comisión de Justicia Partidaria del Partido Revolucionario Institucional (PRI), iniciar un proceso contra la legisladoras.

Al respecto, el líder nacional tricolor refirió que así lo solicitará con el fin de expulsar de las filas del PRI, a las 2 diputadas que fueron en contra de la bancada en el congreso capitalino.

En ese sentido, dijo que Mónica Fernández César y Wesly Chantal Jiménez Hernández, serán expulsadas debido a que votaron contra la dispuesto por la Comisión Política Permanente.

Ernestina Godoy: Congreso de CDMX batea su ratificación como Fiscal; Morena no alcanzó los votos

En su tuit, Alejandro Moreno agregó que la actuación de las legisladoras en la votación, se trató de una traición a la ciudadanía que no tiene espacio en el partido tricolor.

Finalmente, el dirigente nacional del PRI apuntó que los actuales, “son tiempos de definiciones” que exigen al partido estar a la altura de los retos que enfrenta el país.

La fracción parlamentaria del PRI en el Congreso de la Ciudad de México (CDMX), está integrada únicamente por 8 diputados, con lo que es la tercera más grande por debajo de Morena y PAN.

Sin embargo, ante la expulsión de las 2 legisladoras que votaron a favor de ratificar a Ernestina Godoy como fiscal que anunció Alejandro Moreno, la bancada se quedará en 6.

Así ocurrirá con la eventual salida de Mónica Fernández César y Wesly Chantal Jiménez Hernández, las 2 diputadas que fueron en contra de los designios de la dirigencia del PRI.

Mónica Fernández César llegó al Congreso de la CDMX en representación por la alcaldía Venustiano Carranza, y hasta hace unos días, aseguraba que votaría contra Ernestina Godoy.

En un mensaje que publicó en X, antes Twitter, la legisladora afirmó que su postura en torno a la ratificación era firme y en sintonía con lo dispuesto con la dirigencia priísta.

En el caso de Wesly Chantal Jiménez Hernández, se trata de la diputada que ocupa una curul como suplente de Silvia Sánchez Barrios, quien pidió licencia en diciembre pasado.

Al rendir protesta, abrió la puerta a las dudas, debido a que declaró a medios que desconocía los temas de la agenda legislativa, como el caso de la ratificación de la fiscal.

“No sé mucho del tema por el momento (...) por el momento me abstengo de responder esa pregunta (su voto) ya que no estoy empapada en los temas. Es mi primer día, apenas estoy estudiando y todavía me abstengo de las votaciones y de las preguntas”

Wesly Chantal Jiménez Hernández. Diputada del PRI