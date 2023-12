Este fue el duro mensaje que lanzó Adrián Rubalcava al hablar de Xóchitl Gálvez donde hasta se mencionó a Alejandro Moreno.

Todo ocurrió este martes 19 de diciembre 2023, en el marco de la presentación de la agrupación política “Alianza progresista”, conformada por ex integrantes del Partido Revolucionario Institucional (PRI) quienes ahora apoyarán a Claudia Sheinbaum .

Adrián Rubalcava renunció a las filas priístas luego de no ser elegido como aspirante a la jefatura de gobierno capitalina por la oposición para las elecciones 2024, y tras ello acusó a Xóchitl Gálvez de imponer a Santiago Taboada como candidato.

Silvano Aureoles no soportó a Xóchitl Gálvez y renunció al Frente Amplio por México

Dentro de la presentación de “Alianza progresista”, Adrián Rubalcava aprovechó su turno al micrófono y lanzó un duro mensaje sobre Xóchitl Gálvez en donde hasta mencionó a Alejandro Moreno, líder nacional del PRI.

Y es que el aun alcalde de Cuajimalpa, señaló que la precandidata única a la presidencia por el Frente Amplio por México “es un títere” de la oposición, pues aseguró que “no se maneja ella” .

En el mismo discurso dijo que Xóchitl Gálvez no cuenta con apoyo de la ciudadanía, y que ”no toma decisiones” sobre su proyecto rumbo a las elecciones 2024.

Tras esto, se refirió a la precandidata presidencial como “Pobre Xóchitl” en dos ocasiones, y luego manifestó que ella se encuentra más cerca de Alejandro Moreno, que de lograr el triunfo en el proceso electoral del próximo año.

Esto a pesar de que Xóchitl Gálvez ha reiterado en varias ocasiones no estar de acuerdo con las decisiones del dirigente priísta, e incluso ha señalado que “no trabajaría con él”.

No hay discriminación: Mario Delgado da la bienvenida a ex militantes del PRI a favor de Claudia Sheinbaum

“La alianza opositora tiene una candidata que no se maneja ella, es un títere de este grupo, una candidata que no tiene respaldo ciudadano y que no toma decisiones. Yo diría pobre Xóchitl (Gálvez), Xóchitl, tan lejos del triunfo y tan cerca de Alito (Alejandro Moreno).

Adrián Rubalcava