A poco de hacerse público que Biby Rabelo compareció ante un juez de control tras denuncia por presuntos desvíos que suman 32 millones de pesos, Alejandro Moreno salió en su defensa.

Mediante la red social X, el dirigente nacional del PRI pidió parar lo que llamó “una persecución política en Campeche contra funcionarios y exfuncionarios del PRI”, así como de Movimiento Ciudadano.

En su publicación, Alejandro Moreno condenó que la oposición siga llevando a cabo esta práctica para retener la gubernatura al costo que sea.

Incluso, los acusó de fabricar carpetas de investigación, lanzar calumnias y promover órdenes de aprehensión a fin de encarcelar a quienes consideran un obstáculo para sus ambiciones políticas.

“Lo hicieron conmigo, llevan años haciéndolo contra Eliseo Fernández mediante denuncias, demandas y carpetas para intentar inhabilitarlo, y hoy siguen usando las mismas prácticas contra otros. Están aterrados” Alejandro Moreno

Alejandro Moreno, dirigente nacional del PRI (Cuartoscuro / Galo Cañas Rodríguez)

Alejandro Moreno amenaza con denunciar a nivel internacional persecución política de Morena

Debido a que la acusación contra Biby Rabelo proviene de la Secretaría Anticorrupción, Alejandro Moreno advierte con denunciar a nivel internacional la persecución política de Morena.

Quien dice, usa el poder como instrumento de venganza política y personal.

“Usar el poder para perseguir adversarios deja claro el miedo que tienen de perderlo. No nos van a intimidar, no nos van a callar y no vamos a permitir que sigan usando la justicia como instrumento de venganza política y personal. Vamos a seguir denunciando a nivel internacional la persecución contra gente inocente en Campeche. No nos vamos a quedar callados ante ningún abuso” Alejandro Moreno

Cabe mencionar que Alejandro Moreno Cárdenas también enfrenta acusaciones de Morena por actos de corrupción cometidos durante su gestión como gobernador de Campeche.