El Metro CDMX informó que el servicio de la Línea A se restableció en su totalidad este viernes 23 de octubre, luego de las afectaciones ocasionadas por la ruptura de un elemento de la catenaria.

A través de su cuenta oficial de X, el Metro CDMX confirmó que los trenes ya circulan de Pantitlán a La Paz y de La Paz a Pantitlán, mientras que todas las estaciones se encuentran abiertas al público.

Todas las estaciones del laLínea A del Metro CDMX están abiertas (@MetroCDMX / X)

Metro CDMX restablece servicio tras ruptura de catenaria en Línea A

Durante la noche del jueves 22 de octubre, el Metro CDMX informó que la Línea A operaba provisionalmente en dos tramos debido a una falla en la infraestructura eléctrica que suministra energía a los trenes.

En ese momento, el servicio funcionaba únicamente de Pantitlán a Canal de San Juan y de Santa Marta a La Paz, por lo que se suspendió la circulación entre Canal de San Juan y Santa Marta, en ambos sentidos.

Para apoyar a los usuarios afectados, unidades de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) brindaron servicio entre ambas estaciones mientras el personal del Metro CDMX realizaba las reparaciones correspondientes.

Las labores continuaron durante la madrugada de este 23 de octubre con el objetivo de recuperar la operación completa de la línea A tras la ruptura de la catenaria, según se informó en los canales oficiales.