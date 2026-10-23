El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la CDMX, informó que la Línea A mantiene un servicio provisional debido a la ruptura de un elemento de la catenaria, infraestructura que suministra energía eléctrica a los trenes.

De acuerdo con los avisos oficiales, el servicio del Metro CDMX de la Línea A, opera únicamente en dos tramos:

De Pantitlán a Canal de San Juan De Santa Marta a La Paz

Por ello, no hay circulación de trenes entre las estaciones Canal de San Juan y Santa Marta, en ambos sentidos, tal y como informaron en las redes sociales oficiales del Metro CDMX.

Metro CDMX informa de una ruptura de catenaria en la Línea A (@MetroCDMX / X)

RTP apoya a usuarios afectados por falla en la Línea A

Para facilitar el traslado de los pasajeros afectados por la ruptura de catenaria de la Línea a del Metro CDMX, unidades de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) brindan apoyo en el tramo sin servicio ferroviario, entre Canal de San Juan y Santa Marta.

A esta hora, la Fuerza Incansable del @MetroCDMX continúa trabajando para que la Línea A pueda iniciar el servicio sin afectaciones.



No dejo de admirar su entrega: a pesar del cansancio, la Familia Metro trabaja 24/7 para servirle a México.



Gracias por su esfuerzo, su… pic.twitter.com/dVvMyzSl5k — Adrián Rubalcava (@AdrianRubalcava) October 23, 2026

El personal del Metro CDMX continuó con los trabajos de reparación de la catenaria para restablecer la circulación en toda la Línea A, y según los avisos difundidos por el organismo, las labores se prolongaron durante la madrugada de este 23 de octubre, por lo que se recomienda a los usuarios tomar previsiones y mantenerse atentos a las actualizaciones oficiales.

La interrupción del servicio en estos tramos de la Línea A, también generó críticas en redes sociales, donde usuarios cuestionaron las condiciones de mantenimiento de las instalaciones del Metro.

Metro CDMX informa de una ruptura de catenaria en la Línea A (@MetroCDMX / X)

Una publicación señaló la caída de un soporte de catenaria en la estación Guelatao y responsabilizó al presunto deterioro de la infraestructura, aunque esta acusación no constituye una causa confirmada por las autoridades.

Mientras continúan las reparaciones, las personas que utilizan la Línea A deberán considerar tiempos adicionales de traslado y el apoyo de RTP para llegar a su destino.

El STC Metro CDMX no ha informado, en los avisos citados, una hora definitiva para la normalización del servicio en toda la línea.