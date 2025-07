Gerardo Fernández Noroña terminó su presidencia en la Cámara de Senadores el martes 1 de julio y dedicó un emotivo mensaje; esto dijo.

Noroña fue elegido presidente de la Cámara de Senadores desde el 1 de septiembre de 2024, cargo que concluyó el martes 1 de julio en la última sesión del Senado que puso fin al período extraordinario de sesiones.

Cabe mencionar que el periodo en sí culminará el 31 de agosto de 2025, pero Gerardo Fernández Noroña explicó que es muy probable que no vuelva a presidir otra sesión en el Pleno del Senado.

El nuevo año legislativo de la Cámara de Senadores iniciará el próximo 1 de septiembre de 2025, para el que será elegido un nuevo presidente o presidenta del Senado de México.

Tras terminar su presidencia en la Cámara de Senadores, Gerardo Fernández Noroña dedicó unas palabras en referencia a su paso por la Mesa Directiva del Senado, del que dijo, es el momento más importante de su carrera política.

El legislador morenista expresó que fue un “enorme honor y privilegio” presidir este año legislativo de la Cámara de Senadores.

“Para mí este año ha sido de enorme crecimiento, de enorme reconocimiento, para mí ha sido un enorme honor y un privilegio presidir la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores. Este año me lo llevo en el corazón, es la parte más importante que yo haya tenido a lo largo de mi carrera política”.

Gerardo Fernández Noroña extendió un agradecimiento a los compañeros que lo acompañaron en la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores, así como a los grupos parlamentarios que lo eligieron como presidente para servir al pueblo de México.

“Yo no puedo dejar de agradecerle a todos los grupor parlamentarios, a mí no se me va a olvidar, lo llevaré siempre en el corazón, que prácticamente por unanimidad decidieron que yo presidiera este año la Mesa Directiva”.

Gerardo Fernández Noroña