El dirigente de Somos México, Guadalupe Acosta Naranjo, reaccionó de mala manera a la explicación que Guadalupe Taddei, consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), dio sobre el cambio de color del órgano electoral.

En un mensaje compartido en la red social X, Acosta Naranjo criticó que Taddei asegurara haber elegido el color lila “porque se perdió el rosa” frente a un partido político.

“¿Pues cuándo lo extraviaron? O ¿cuándo se extraviaron?”, se burló. Guadalupe Acosta Naranjo. Dirigente de Somos México

Acosta Naranjo desmiente al INE y arremete en su contra

El dirigente, de 62 años, desmintió que las autoridades electorales le hayan prohibido a ”Somos”, usar el color rosa; sin embargo, les advirtió que hacía referencia a un partido local no al INE.

“Nadie es dueño de un color. Acatamos, bajo protesta, pero acatamos. Pusimos el blanco como PREDOMINANTE, y solo las letras rosas, y ellos mismos nos lo terminaron autorizando”, explicó. Guadalupe Acosta Naranjo. Dirigente de Somos México

Haciendo más grande el conflicto, Acosta evidenció lo que considera una incongruencia del órgano electoral al pasar de rosa a lila y de usar blanco con variantes, colores que usa el gobierno de la Ciudad de México para pintar la infraestructura urbana, y que además es una paleta similar a la que usa el nuevo partido PAZ.

PAZ. Partido político (@acostanaranjo / X)

En ese contexto, cuestionó el porqué no usaron el color guinda en referencia a su apoyo por Morena.

“Ahora el INE cambia de color, pasa del rosa al lila o morado y al blanco con variantes, antes no se pusieron el color tinto de morena, pero se justifica con nosotros, somos, que fuimos los atracados. Pero qué creen, agarra los colores que ahora usa el gobierno de la CDMX, lila y blanco, y que también usa el nuevo partido PAZ, válgame con las decisiones imparciales” Guadalupe Acosta Naranjo. Dirigente de Somos México

Con el propósito de continuar exhibiendo al INE, al que señala por su doble moral o doble vara, concluye su publicación pidiéndole a la autoridad electoral sancionar al partido de la Cuarta Transformación por sus campañas anticipadas y sus vínculos con la delincuencia organizada.

“La doble vara permanente de la autoridad es absolutamente abusiva, mejor dedíquense a parar las campañas anticipadas de morena y sus vínculos con la delincuencia organizada. De mal en peor, de mal en peor. Nos toca recobrar y mejorar nuestra democracia”. Guadalupe Acosta Naranjo. Dirigente de Somos México

Hasta el momento, Guadalupe Taddei, de 63 años, no se ha pronunciado y tampoco lo ha hecho ningún miembro de Morena.