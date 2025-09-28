Se produjo un accidente en ensayo del aniversario 204 de la Armada, dos embarcaciones de Semar chocaron en Veracruz.

Así fue el accidente en ensayo del aniversario 204 de la Armada donde embarcaciones de Semar chocaron

En redes sociales circula el video del accidente ocurrido en el ensayo del 204 aniversario de la Armada.

Los hechos ocurrieron la mañana de este 27 de septiembre en el muelle del malecón de Veracruz, donde unas embarcaciones de la Semar chocaron, dejando a dos elementos navales con lesiones menores.

🚨La @SEMAR_mx informó que dos embarcaciones tipo Defender colisionaron durante prácticas previas al 204 aniversario de la Armada de México en el Malecón.

En la grabación que circula en redes se ve a las embarcaciones tipo Defender realizar un ejercicio demostrativo de capacidades, hasta que en un giro terminan por impactarse.

El accidente provocó que una de las naves fuera a estrellarse con el muro del malecón, por lo que de inmediato se detuvieron los ensayos.

Mientras que algunos elementos de la marina se acercaron a la embarcación.

Accidente en ensayo del aniversario 204 de la Armada (Captura de video)

Elementos navales lesionados por choque de embarcaciones de la Semar, ya recibieron atención médica

Mediante un comunicado, la Secretaría de Marina informó que los elementos navales que presentaron lesiones menores fueron atendidos.

Recibieron “atención médica oportuna por parte del personal de Sanidad Naval”.

Además de que las embarcaciones que fueron parte del incidente “fueron retiradas del área” y están en “revisión técnica”, explicó la Semar.

En su comunicación, la Semar también explicó que ese tipo de ensayos implican ciertos “riesgos”, aunque cuentan con protocolos para cuidar a todo su personal naval:

“La Secretaría de Marina subraya que estas prácticas, por su naturaleza, implican determinados riesgos operativos; no obstante, se cuenta con protocolos de seguridad y atención inmediata para salvaguardar la integridad del personal.” Secretaría de Marina

Pese al accidente, la Semar también mencionó que los preparativos para el aniversario 204 de la Armada de México siguen conforme a lo programado.

Lo que significa que la celebración a la Armada ocurrirá sin ningún contratiempo el próximo jueves 4 de octubre 2025.