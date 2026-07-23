La familia de Juan Jairo Coronilla abrió una campaña en GoFundMe para solicitar apoyo económico que permita cubrir los gastos de repatriación del cuerpo del mexicano desde Estados Unidos hacia México.

A través de la plataforma, Yessica Alamilla López, esposa de Juan Jairo Coronilla, pidió ayuda para reunir 6 mil dólares que serán destinados a trasladar el cuerpo de su esposo, quien murió en Estados Unidos mientras estaba de vacaciones tras intentar huir de agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).

Además de solicitar apoyo económico, Yessica Alamilla López compartió un mensaje en el que relata el dolor que enfrenta su familia y pide solidaridad para poder llevar a su esposo de regreso a México.

¿Para qué pide ayuda la familia de Juan Jairo Coronilla en GoFundMe?

De acuerdo con la descripción de la campaña, los 6 mil dólares que buscan recaudar serán utilizados para cubrir los siguientes gastos:

Gastos funerarios.

Repatriación del cuerpo de Juan Jairo Coronilla a México.

Gastos de viaje de la familia.

Pago de renta, servicios, alimentos y otras necesidades básicas.

Apoyo para los hijos de Juan Jairo Coronilla.

Hasta el momento, la campaña ha logrado reunir 2 mil 585 dólares, lo que representa aproximadamente el 44 % de la meta establecida.

El mensaje de Yessica Alamilla López para repatriar a Juan Jairo Coronilla

En la publicación de GoFundMe, Yessica Alamilla López explicó las razones por las que solicita apoyo económico para repatriar el cuerpo de su esposo y sostener a su familia tras su fallecimiento.

Además explicó el contexto de la muerte de su esposo, quién en un momento de pánico pese a tener una visa de turista vigente porque se encontraba viajando en Estados Unidos, decidió huir de los agentes del ICE y murió atropellado por un camión.