La familia de Juan Jairo Coronilla abrió una campaña en GoFundMe para solicitar apoyo económico que permita cubrir los gastos de repatriación del cuerpo del mexicano desde Estados Unidos hacia México.
A través de la plataforma, Yessica Alamilla López, esposa de Juan Jairo Coronilla, pidió ayuda para reunir 6 mil dólares que serán destinados a trasladar el cuerpo de su esposo, quien murió en Estados Unidos mientras estaba de vacaciones tras intentar huir de agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).
Además de solicitar apoyo económico, Yessica Alamilla López compartió un mensaje en el que relata el dolor que enfrenta su familia y pide solidaridad para poder llevar a su esposo de regreso a México.
¿Para qué pide ayuda la familia de Juan Jairo Coronilla en GoFundMe?
De acuerdo con la descripción de la campaña, los 6 mil dólares que buscan recaudar serán utilizados para cubrir los siguientes gastos:
- Gastos funerarios.
- Repatriación del cuerpo de Juan Jairo Coronilla a México.
- Gastos de viaje de la familia.
- Pago de renta, servicios, alimentos y otras necesidades básicas.
- Apoyo para los hijos de Juan Jairo Coronilla.
Hasta el momento, la campaña ha logrado reunir 2 mil 585 dólares, lo que representa aproximadamente el 44 % de la meta establecida.
El mensaje de Yessica Alamilla López para repatriar a Juan Jairo Coronilla
En la publicación de GoFundMe, Yessica Alamilla López explicó las razones por las que solicita apoyo económico para repatriar el cuerpo de su esposo y sostener a su familia tras su fallecimiento.
Además explicó el contexto de la muerte de su esposo, quién en un momento de pánico pese a tener una visa de turista vigente porque se encontraba viajando en Estados Unidos, decidió huir de los agentes del ICE y murió atropellado por un camión.
“Ayúdame a Honrar a Mi Esposo y Cuidar de Nuestros Hijos.
Mi nombre es Yessica Alamilla y escribo estas palabras con el corazón destrozado.
Mi amado esposo, Juan Jairo Coronilla Durán, tenía apenas 28 años. Llegó a Estados Unidos legalmente con una visa de turista. Era un hombre trabajador, un esposo amoroso y un padre dedicado que vivía para nuestros dos hijos.
Como ustedes saben, el 14 de julio de 2026, agentes de ICE intentaron detenerlo, a pesar de que se encontraba legalmente en este país con una visa de turista. Desafortunadamente, por el miedo que están infundiendo en la comunidad, mi esposo intentó escapar. En un instante perdí al amor de mi vida y nuestros hijos perdieron a su padre, luego de que un camión lo atropellara mientras huía de los agentes de ICE.
Hoy me encuentro sola criando a nuestros dos hijos. Soy viuda y la única responsable de sacar adelante a mi familia, mientras enfrento un dolor inmenso y una carga económica que no puedo sobrellevar sola".Yessica Alamilla López