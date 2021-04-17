México.- Fue hallado sin vida Norberto Ronquillo, joven universitario que fue secuestrado el pasado martes, informó la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (PGJCDMX).

En su cuenta de Twitter, la dependencia abundó que el cuerpo fue localizado en la alcaldía de Xochimilco y señaló que la investigación continuará para esclarecer los hechos.

Además, señaló que brinda todo el apoyo a familiares del alumno de la Universidad del Pedregal, en tanto que se buscan a los responsables.

Por su ropa fue identificado

De acuerdo con los reportes, el cuerpo fue hallado en una zona de difícil acceso y tras levantar el cadáver fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo).

Hasta el lugar acudió su familia, quien identificó a Norberto por la ropa que llevaba al momento de ser plagiado.

Apenas este fin de semana, familiares del estudiante de la carrera de Mercadotecnia se reunieron con la procuradora capitalina, Ernestina Godoy, quien les dijo que todavía no había nada que permitiera establecer quiénes son los responsables del secuestro, ni la situación en la que se encontraba Norberto.

Familiares detuvieron la investigación

La procuradora indicó que ya se rastreaba el teléfono celular de Ronquillo, a través de su señal de GPS, en tanto que aclaró que el miércoles la investigación fue detenida por petición de los familiares.

En un comunicado, agregó que la denuncia fue interpuesta el martes 4 de junio cuando se inició una carpeta de investigación para ubicar su posible paradero.

Luego de reunirse con los familiares de Norberto, Godoy afirmó que se agotarán todas las líneas de investigación para localizar al joven.