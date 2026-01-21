Elvia Ortega, sentenciada por el asesinato de Norberto Ronquillo, es hospitalizada luego de que presentó complicaciones de salud en prisión.

A través de las redes sociales se dio a conocer que Elvia Ortega, alias “La Bruja”, se encuentra en estado grave.

Elvia Ortega, sentenciada por el asesinato de Norberto Ronquillo, fue hospitalizada

Elvia Ortega, sentenciada a 140 años de prisión por ser responsable del secuestro y homicidio del estudiante chihuahuense Norberto Ronquillo, fue encontrada grave en su celda en el penal femenil de Santa Martha Acatitla.

Hospitalizan a Elvia Ortega, sentenciada por el asesinato de Norberto Ronquillo (@c4jimenez / X )

Bajo un dispositivo de seguridad, Elvia Ortega fue trasladada al Hospital Belisario Domínguez donde está siendo atendida por los médicos.

Sin embargo, el periodista Crlos Jiménez reportó que Elvia Ortega es reportada grave luego de que habría sufrido un paro cardiorrespiratorio en Santa Martha.

El periodista señaló que sus compañeras pensaron que se había muerto, sin embargo la mujer aun contaba con signos vitales.

De acuerdo con lo que se ha dado a conocer, Elvia Ortega ha presentado padecimientos renales por lo que se encontraba en una silla de ruedas.

Esto luego de que presuntamente fue golpeada en el penal tras su ingreso y detención en septiembre de 2019.

Elvia Ortega se mantiene en custodia en el hospital

Hasta el momento se desconocen más detalles sobre su estado de salud, sin embargo Elvia Ortega se mantiene en custodia en el hospital.

Cabe recordar que Elvia Ortega fue sentenciada luego de que suministró ketamina a Norberto Ronquillo mientras lo mantenían privado de la libertad en un domicilio en Xochimilco.

El homicidio de Norberto Ronquillo ocurrió el 4 de junio de 2019.

En febrero de 2025 un Tribunal de Enjuiciamiento otorgó la pena máxima de 140 años de prisión a Elvia Ortega y a otros tres cómplices en el secuestro y homicidio de Ronquillo.

Se trata de José Emmanuel El Puebla, Oscar Muñoz y José Fernando alias El Lagarto, quienes junto con la mujer fueron declarados culpables en diciembre de 2024.