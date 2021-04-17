México.- Un automovilista que circulaba en calles de la Ciudad de México (CDMX), captó en video el momento en el que un par de personas abordo de un taxi, abandonaron de forma deliberada un perrito que desconcertado por la acción, corrió persiguiendo la unidad por varios metros.

De acuerdo a lo indicado por internautas que se han encargado de viralizar la grabación, el momento en el que el animal fue abandonado ocurrió sobre la en la Avenida Cuitláhuac de la alcaldía Azcapotzalco, donde el joven se percató que el can había sido bajado por la fuerza de la unidad de transporte público.

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Ante dicha acción, el automovilista decidió seguir al taxi rotulado, con número económico A66290, cuyo tarjetón está a nombre de Marco Antonio Nava Casas, para preguntar a las personas a bordo del mismo si estaban conscientes de que lo que estaba haciendo se trata de un delito.

¿Lo estás abandonando?

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Pese a los reclamos contras los sujetos que buscaban deshacerse del animal, ninguno de los responsables respondió, sin embargo la persona que viajaba en el asiento del copiloto hizo una seña obscena a la persona que grabó el incidente.

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En un momento en el que el taxi se detiene en un alto, el perro corriendo logró alcanzarlo, sin embargo es ignorado por los ocupantes de la unidad quienes siguen su camino sin importar el destino del animal, del cual se desconoce si fue rescatado.

En abril se propuso castigar con 1 año de cárcel a quienes abandonen mascotas

En abril pasado, el diputado del PAN en el congreso de la Ciudad de México, Diego Garrido propuso reformar el código penal capitalino para sancionar con multas desde 8 mil 449 pesos hasta 16 mil 899 pesos a quienes abandonen a sus mascotas.

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De la misma forma, la iniciativa en cuestión, buscaba que se aplicaran penas en prisión desde los 6 meses hasta un año.