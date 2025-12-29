Volodimir Zelensky, presidente de Ucrania, dijo estar listo reunirse con el presidente de Rusia, Vladimir Putin y abordar un acuerdo de paz.

“Cómo encontrarnos, en qué formato, nos da igual. Estamos listos” Volodimir Zelensky

Así lo declaró tras su más reciente encuentro con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y a casi cuatro años del conflicto iniciado en febrero de 2022.

Donald Trump se reúne con Zelenzky y habla con Putin

El presidente Donald Trump señaló que Rusia y Ucrania están “quizás muy cerca” de un acuerdo de paz ello durante el encuentro con Zelensky en Mar-a-Lago, Florida, el domingo 28 de diciembre.

El mandatario estadounidense dijo que también tuvo una llamada con Vladimir Putin que duró más de dos horas.

“Tuvimos una reunión estupenda… tuve una excelente conversación con el presidente Putin que duró más de dos horas… creo que nos estamos acercando mucho” Donald Trump

En una conferencia de prensa, ambos reconocieron que hay un avance de más de 90 por ciento del acuerdo.

El plan de 20 temas está elaborado; se han definido garantías entre Estados Unidos, Europa y Ucrania; hay un plan de prosperidad; y una secuencia de las siguientes acciones.

Donald Trump acepta que el Donbás sigue siendo tema de disputa entre Rusia y Ucrania

Donald Trump reconoció que el punto que aún se discute es el del territorio y reconoció que Rusia sigue pidiendo que Ucrania renuncia el Donbás.

Abundó que “esa pregunta muy difícil” debido a que Zelensky ha señalado que la posición de Ucrania es “muy clara” en no ceder y en que “tenemos posiciones diferentes con los rusos al respecto”.

Trump señaló que actualmente están trabajando en un acuerdo de alto al fuego y aseguró que Putin habla en serio cuando dice que quiere la paz a pesar de no cesar en sus ataques.