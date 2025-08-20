Llega la Volkswagen Tera 2026 a México, siendo el modelo SUV más barata de la marca.
Acá te contamos más, su precio, características, a partir de cuándo estará disponible y lo que debes saber del Volkswagen Tera 2026.
¿Cuál es el precio de la Volkswagen Tera 2026?
El Volkswagen Tera 2026 está disponible en tres versiones; acá te las compartimos y el precio de los modelos SUV:
Versión Manual:
- Trendline: 386 mil 990 pesos
Versión Automática:
- Comfortline: 427 mil 990 pesos
- Highline: 466 ml 990 pesos
Características de Volkswagen Tera 2026
Éstas son las características principales del Volkswagen Tera 2026:
Diseño
- Dimensiones: 4.15 m de largo, 1.77 m de ancho, 1.50 m de alto, con una distancia entre ejes de 2.56 m y un despeje al suelo de 178 mm
- Capacidad: 350 litros
Motor:
- Versión Trendline: Motor 1.6L atmosférico de 4 cilindros, 109 hp y 114 lb-pie, transmisión manual de 5 velocidades
- Versiones Comfortline y Highline: Motor 1.0L TSI (turbo) de 3 cilindros, 99 hp y 122 lb-pie, con transmisión automática Tiptronic de 6 velocidades
Seguridad:
- Más del 90% de efectividad en protección para adultos y excelentes resultados en protección infantil (5 estrellas en Latin NCAP)
- 6 bolsas de aire
- Frenos ABS
- Control electrónico de estabilidad (ESC)
- Asistente de arranque en pendientes
- Alerta de colisión frontal con freno de emergencia autónomo
- Anclajes ISOFIX
Tecnología y Equipamiento:
- Pantalla táctil de 10.1” con Apple CarPlay y Android Auto inalámbricos
- Modelo Trendline: Cuadro de instrumentos digital de 8”
- Modelo Highline: Cuadro de instrumentos digital 10.25”
- Modelo Highline: Asientos en piel sintética
- Sistema Keyless Access con botón push to start
- Aire acondicionado
- Cargador inalámbrico con ventilación
- Sistema de audio con 6 bocinas
- Volante ajustable
- Luz ambiental
¿A partir de cuándo estará disponible la Volkswagen Tera 2026?
La Volkswagen Tera 2026 estará disponible en México a partir del 4 septiembre de 2025, según el anuncio oficial de Volkswagen.