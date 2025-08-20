Llega la Volkswagen Tera 2026 a México, siendo el modelo SUV más barata de la marca.

Acá te contamos más, su precio, características, a partir de cuándo estará disponible y lo que debes saber del Volkswagen Tera 2026.

Volkswagen Tera 2026 Modelo Trendline (Volkswagen)

¿Cuál es el precio de la Volkswagen Tera 2026?

El Volkswagen Tera 2026 está disponible en tres versiones; acá te las compartimos y el precio de los modelos SUV:

Versión Manual:

Trendline: 386 mil 990 pesos

Volkswagen Tera 2026 Modelo Highline (Volkswagen)

Versión Automática:

Comfortline: 427 mil 990 pesos

Highline: 466 ml 990 pesos

Volkswagen Tera 2026 Modelo Comfortline (Volkswagen)

Características de Volkswagen Tera 2026

Éstas son las características principales del Volkswagen Tera 2026:

Diseño

Dimensiones: 4.15 m de largo, 1.77 m de ancho, 1.50 m de alto, con una distancia entre ejes de 2.56 m y un despeje al suelo de 178 mm

Capacidad: 350 litros

Motor:

Versión Trendline: Motor 1.6L atmosférico de 4 cilindros, 109 hp y 114 lb-pie, transmisión manual de 5 velocidades

Versiones Comfortline y Highline: Motor 1.0L TSI (turbo) de 3 cilindros, 99 hp y 122 lb-pie, con transmisión automática Tiptronic de 6 velocidades

Seguridad:

Más del 90% de efectividad en protección para adultos y excelentes resultados en protección infantil (5 estrellas en Latin NCAP)

6 bolsas de aire

Frenos ABS

Control electrónico de estabilidad (ESC)

Asistente de arranque en pendientes

Alerta de colisión frontal con freno de emergencia autónomo

Anclajes ISOFIX

Tecnología y Equipamiento:

Pantalla táctil de 10.1” con Apple CarPlay y Android Auto inalámbricos

Modelo Trendline: Cuadro de instrumentos digital de 8”

Modelo Highline: Cuadro de instrumentos digital 10.25”

Modelo Highline: Asientos en piel sintética

Sistema Keyless Access con botón push to start

Aire acondicionado

Cargador inalámbrico con ventilación

Sistema de audio con 6 bocinas

Volante ajustable

Luz ambiental

¿A partir de cuándo estará disponible la Volkswagen Tera 2026?

La Volkswagen Tera 2026 estará disponible en México a partir del 4 septiembre de 2025, según el anuncio oficial de Volkswagen.