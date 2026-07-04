Ibrahim Hassan es uno de los jugadores más destacados del futbol egipcio. Representó a su país durante casi dos décadas y, tras retirarse de las canchas, inició una carrera como entrenador junto a su hermano.

En 2026, su nombre volvió a ocupar los titulares internacionales luego de protagonizar un altercado con un policía en Estados Unidos durante la participación de la selección egipcia en un torneo amistoso.

¿Quién es Ibrahim Hassan?

Ibrahim Hassan es un exfutbolista que se desempeñó como defensa y actualmente forma parte del cuerpo técnico de la selección nacional de Egipto como auxiliar de su hermano gemelo, Hossam Hassan, quien dirige al combinado nacional.

Durante su etapa como jugador fue reconocido por su liderazgo, solidez defensiva y extensa trayectoria tanto en clubes como con la selección.

Ibrahim Hassan (ANNE-MARIE SORVIN / IMAGN IMAGES via Reuters)

¿Cuántos años tiene Ibrahim Hassan?

Ibrahim Hassan nació el 10 de agosto de 1966, por lo que actualmente tiene 59 años.

¿Quién es la esposa de Ibrahim Hassan?

Ibrahim Hassan ha mantenido su vida personal alejada del foco mediático y no existe información pública ampliamente documentada sobre su esposa o pareja.

¿Qué signo zodiacal es Ibrahim Hassan?

Al haber nacido el 10 de agosto, Ibrahim Hassan pertenece al signo Leo.

¿Quiénes son los hijos de Ibrahim Hassan?

No hay información pública ampliamente difundida sobre los hijos de Ibrahim Hassan.

¿Qué estudió Ibrahim Hassan?

La información pública disponible sobre Ibrahim Hassan se centra principalmente en su carrera deportiva.

Desde muy joven ingresó a las categorías juveniles del Al Ahly SC, donde desarrolló su formación como futbolista profesional.

¿En qué ha trabajado Ibrahim Hassan?

Ibrahim Hassan debutó profesionalmente con el Al Ahly SC, club con el que conquistó múltiples títulos de liga y copas nacionales.

También jugó en el PAOK FC, el Neuchâtel Xamax y el Zamalek SC , entre otros equipos.

Con la selección de Egipto disputó más de 130 partidos internacionales y participó en varias ediciones de la Copa Africana de Naciones y de la Copa Mundial de la FIFA.

Tras retirarse como jugador comenzó su carrera como entrenador y auxiliar técnico, acompañando a Hossam Hassan en distintos clubes egipcios y, posteriormente, en la selección nacional.