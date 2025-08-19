El gobierno de Donald Trump inauguró de manera oficial Camp East Montana, el centro de detención de migrantes del que se proyecta que se consolide como el más grande de Estados Unidos.

Lo anterior debido a que las autoridades han indicado que el recinto que se ubica en la base militar Fort Bliss de Texas, podría llegar a albergar de forma simultánea a un total de 5 mil personas.

Pero, ¿cómo es Camp East Montana, es el centro de detención de migrantes del que se espera que se convierta en el más grande de Estados Unidos? Te contamos los detalles del nuevo sitio.

Camp East Montana: Así es el centro de detención de migrantes más grande de Estados Unidos

En su objetivo de frenar la llegada de más migrantes a Estados Unidos y expulsar a los que ya se encuentran en el país, el gobierno de Donald Trump inauguró un nuevo centro de detención.

Se trata de Camp East Montana, sobre el cual las autoridades han proyectado realizar diversas adecuaciones para que sea el más grande del país y tiene estas características:

Se ubica en la zona desértica de El Paso, Texas, donde se alcanzan temperaturas superiores a los 40 grados en verano

Las estructuras se tratan de carpas militares sin aislamiento térmico, lo que genera exposición directa al calor extremo

No hay sistemas de climatización central ni protección contra polvo, viento o radiación solar

Tiene una capacidad de mil personas en camas individuales distribuidas en módulos por carpa, pero se proyecta una expansión para recibir hasta 5 mil detenidos

Cuenta con áreas médicas básicas que son operadas por personal contratado y su capacidad está limitada solo para atención primaria

Se habilitó un espacio para asistencia legal gestionados por ONGs o abogados voluntarios, pero se reporta que tiene un acceso restringido y bajo demanda

Zonas recreativas mínimas, pues si bien hay patios, esto son cerrados solo con bancos metálicos; además hay acceso ocasional a actividades físicas supervisadas

No existen aulas, talleres o programas educativos formales

Camp East Montana enfrenta críticas por sus instalaciones y operación

Por las características de Camp East Montana, el centro de detención de migrantes, han aumentado las críticas por temas como las condiciones inhumanas y la opacidad institucional.

En las últimas semanas, activistas han denunciado que las instalaciones de Camp East Montana son inadecuadas para las personas que son trasladadas, pues acusan lo siguiente:

Hacinamiento

Alimentación deficiente

Atención médica limitada

Aislamiento prolongado

Por ello, han denunciado que el centro de detención de migrantes vulnera los derechos básicos de las personas al operar bajo una lógica de contención masiva sin que se den garantías mínimas.

Además, por estar dentro de una base militar, el está restringido el acceso a la acceso a prensa, monitoreo independiente, además de que puede librarse de las auditorías externas.

ACLU y Human Rights Watch han exigido su cierre progresivo, revisión legal y alternativas no carcelarias, pues afirman que normaliza prácticas incompatibles con estándares internacionales.